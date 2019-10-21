IBU принял стратегию развития биатлона до 2026 года

Источник: РИА "Новости"

Стратегический план, в частности, предполагает создание к 2022 году Академии биатлона. В ней спортсмены, тренеры и представители национальных федераций смогут совершенствовать свои знания. В рамках этой работы также будет разработана система сертификации тренеров.

Стратегия также предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесную работу с болельщиками, популяризацию биатлона через социальные сети и расширение рынка.