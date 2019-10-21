IBU принял стратегию развития биатлона до 2026 года

Стратегический план, в частности, предполагает создание к 2022 году Академии биатлона. В ней спортсмены, тренеры и представители национальных федераций смогут совершенствовать свои знания. В рамках этой работы также будет разработана система сертификации тренеров.
Стратегия также предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесную работу с болельщиками, популяризацию биатлона через социальные сети и расширение рынка.
Еще одной инициативой IBU является развитие уличного биатлона, который позволит вовлечь в спорт молодую аудиторию из больших городов. Для этого предполагается утвердить формат, который обеспечит безопасность проведения таких соревнований.