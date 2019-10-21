Глава IBU заявил, что он, как и многие страны, хочет восстановления прав СБР

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только 6 из 12 условий восстановления, поэтому в повестке конгресса голосование по вопросу восстановления полноправного членства СБР отсутствовало, не был он внесен и во время обсуждения повестки в начале заседания. Неожиданно для большинства делегатов вопрос был поднят на исходе работы первого дня конгресса, его инициировала Белорусская федерация биатлона. Предложение организации в итоге поддержали 19 национальных федераций, но этого не хватило для его утверждения, которое требовало 35 голосов.

«Я бы не сказал, что удивление — правильное слово, — прокомментировал Далин предложение белорусской федерации. — Я знаю, что Россия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом, я полностью уважаю эту позицию. И от лица биатлонной семьи я хочу сказать, что мы, безусловно, хотим возвращения России, которая по числу биатлонистов является самой большой страной в мире. Но домашняя работа должна быть полностью выполнена».

«Считаю, что аргументы [против восстановления] сильны, просто сложно делать выводы о том, насколько успешно выполняются критерии, если ты не находишься внутри рабочей группы. Я вижу поддержку от стран, которые хотят возвращения России, и я признаю, что это большая поддержка. Но мы в IBU тоже хотим возвращения России, однако ей еще предстоит выполнить домашнюю работу», — добавил он.

Вопрос восстановления прав СБР может быть поднят через год, на сентябрьском конгрессе в Праге. «Я бы не хотел спекулировать на тему, как долго времени этот процесс займет. Я не могу этого сделать», — заметил Далин.