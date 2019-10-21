Глава IBU убежден, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияла на восстановление прав СБР

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только шесть из 12 условий своего восстановления. Пункт, касающийся восстановления статуса РУСАДА, IBU считает выполненным, однако исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек заметила, что в связи с изменениями базы данных московской лаборатории это условие требует дальнейшего мониторинга. Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установит вину российской стороны в подмене данных московской лаборатории, РУСАДА может вновь быть лишено статуса соответствия международному кодексу.

«Решение не предлагать вопрос восстановления СБР для обсуждения на конгрессе не зависело от этого [ситуации вокруг РУСАДА]. Один из критериев, конечно, может быть пересмотрен в зависимости от дальнейших событий, но сейчас это не являлось основанием для того, чтобы не предлагать восстановление СБР в качестве полноправного члена», — сказал Далин.

Вопрос восстановления прав СБР теперь может будет поднят только через год, на сентябрьском конгрессе в Праге.