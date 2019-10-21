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20 октября, источник: ТАСС

Майгуров: Ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению Союза биатлонистов России

МЮНХЕН, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вероятность лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стала одной из основных причин, по которой конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение ТАСС высказал член правления СБР Виктор Майгуров.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только 6 из 12 условий своего восстановления. Пункт, касающийся восстановления статуса РУСАДА, IBU считает выполненным, однако исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек заметила, что в связи с изменениями базы данных московской лаборатории это условие требует дальнейшего мониторинга. Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установит вину российской стороны в подмене данных московской лаборатории, РУСАДА может вновь быть лишено статуса соответствия международному кодексу.

«Наши европейские коллеги все же ждут окончания дела московской лаборатории. Думаю, что это основной сдерживающий фактор, который присутствовал для того, чтобы принять решение по нам», — сказал Майгуров.

Глава IBU Олле Далин при этом призывает не связывать решение по СБР с делом РУСАДА. «Олле Далин не может говорить за всех. Мнение национальных федераций далеко не всегда совпадает с мнением президента. К примеру, вчерашнее предложение дать странам, выступающим на чемпионате мира, два голоса на конгрессе, не нашло поддержки. Даже у шведской федерации, хотя президент IBU является шведом», — заметил собеседник агентства.

«Поддержать СБР не убеждали»

Вопрос восстановления полноправного членства СБР не поднимался и во время обсуждения повестки в начале заседания. Неожиданно для большинства делегатов вопрос был поднят на исходе работы первого дня конгресса, его инициировала Белорусская федерация биатлона. Предложение организации в итоге поддержали 19 национальных федераций, но этого не хватило для его утверждения, которое требовало 35 голосов.

«Стратегией СБР было внести этот вопрос на рассмотрение, задачу-минимум мы выполнили, потому что понимали, что даже это на данный момент не так просто, — сказал Майгуров. — Мы не тешили себя радужными иллюзиями, что нас на этом конгрессе восстановят, но заявить о себе мы были должны».

«Мы никого не просили и не убеждали нас поддержать, было демократичное голосование. При этом мы понимаем, что люди просто не в курсе этих критериев, а детально объяснять по каждому из них, что выполнено, почему у нас с IBU разные взгляды на это, просто не позволяет формат этого конгресса», — добавил член правления СБР.

Вопрос восстановления прав СБР теперь может будет поднят только в сентябре 2020 года на конгрессе в Праге.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

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