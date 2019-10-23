Международный союз биатлонистов ужесточил правила переходов спортсменов

Источник: РИА "Новости"

Новые правила переходов делят спортсменов на две категории: до 23 лет и старше. Биатлонист, не достигший этого возраста, не может представлять новую страну, если с момента его последнего выступления за прошлую сборную не прошло по крайней мере два года.

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Биатлонист старше 23 лет сможет выступать за новую национальную команду, если докажет тесные, убедительные и прочные связи со страной, которую он намерен представлять. Например, у него должен быть заключен брак с гражданином этой страны и (или) он должен жить в ней на постоянной основе. Такого правила в прошлой версии конституции организации не было.

Также для спортсменов старше 23 лет увеличен срок «карантина». Теперь должно пройти по крайней мере три года с момента, когда он в последний раз представлял свою прежнюю сборную.

Впрочем, эти условия могут быть смягчены или даже аннулированы, если участвующие в переходе национальные федерации сумеют о нем договориться. В таких случаях последнее слово будет за исполкомом IBU, именно от его решения будет зависеть, состоится переход или нет.

Также IBU постановил, что спортсмен может сменить спортивное гражданство только один раз. Единственным исключением из этого правила является ситуация, при которой спортсмен намерен вернуть принадлежность к прежней стране, но только при условии, что до момента достижения им 23 лет истечет двухлетний «карантин».