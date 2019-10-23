Биатлонистка Мошкова жестко раскритиковала медицину в России. Ей по ошибке диагностировали перелом
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова высказала свое мнение о состоянии отечественной медицины.
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова высказала свое мнение о состоянии отечественной медицины.
Спортсменка опубликовала в сторис инстаграма фотографию с травмой руки и сопроводила ее эмоциональным заявлением.
«А у вас срастался перелом за день? Я сейчас слишком радостная, чтобы ругаться, но медицина в России в глубокой жо… Увидеть перелом там, где его нет, — верх профессионализма. У меня всего лишь сильный ушиб», — написала Мошкова.
23-летняя Мошкова является трехкратной чемпионкой зимней Универсиады-2019, проходившей в Красноярске, также в ее активе серебряная медаль соревнований. Кроме того, является чемпионкой России 2018 года в суперспринте. На Кубке мира по биатлону Мошкова выступала однажды — в марте 2017 года, когда приняла участие в спринте (60-е место) и гонке преследования (52-е место) на последнем этапе в Холменколлене (Норвегия).