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22 октября, источник: Sport24

Подчуфарова: Российский спорт — это шапито. Не хочу быть в нем грустным клоуном

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о причинах смены спортивного гражданства. Недавно стало известно, что 27-летняя спортсменка будет выступать за сборную Словении.

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Источник: РИА "Новости"

«Дорогие мои, пора поговорить о насущном. Посыл мой прост: я не игнорирую массу ваших вопросов, понимаю их, но пока не готова открыто рассуждать на тему моего перехода и его причин, хотя уверена, что за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах.

На мое молчание есть ряд оснований. Как говорится, не беги впереди паровоза. Будет еще подходящий момент.

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Ольга Подчуфарова: Многие тренеры знали, что со мной происходит, но никто не реагировал

Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться. Прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности. Не жду одобрения (хотя искренне благодарю всех, кто поддерживает меня, я это действительно ценю), но по возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.

В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.

Я ценю свое прошлое, уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее, оно светлое. Будьте добрее, — написала Подчуфарова в инстаграме.

После сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила вернуться к выступлениям. Биатлонистка — чемпионка мира среди юниоров-2013, бронзовый призер чемпионата мира — 2017, победитель и призер этапов Кубка мира.

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