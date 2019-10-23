Подчуфарова: Российский спорт — это шапито. Не хочу быть в нем грустным клоуном

Источник: РИА "Новости"

«Дорогие мои, пора поговорить о насущном. Посыл мой прост: я не игнорирую массу ваших вопросов, понимаю их, но пока не готова открыто рассуждать на тему моего перехода и его причин, хотя уверена, что за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах.

На мое молчание есть ряд оснований. Как говорится, не беги впереди паровоза. Будет еще подходящий момент.

Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться. Прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности. Не жду одобрения (хотя искренне благодарю всех, кто поддерживает меня, я это действительно ценю), но по возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.

В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.

Я ценю свое прошлое, уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее, оно светлое. Будьте добрее, — написала Подчуфарова в инстаграме.