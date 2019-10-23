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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Цветков и Шопин вновь включены в состав резервной сборной России

Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин опять были включены в состав резервной сборной России, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

В конце сентября они были исключены из состава, их заменили Пётр Пащенко и Сергей Корастылёв.

В сентябре на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чайковском, Цветков стал 39-м в индивидуальной гонке, 7-м — в кросс-спринте и 5-м — в эстафете в составе команды Москвы. Шопин показал третий результат в индивидуальной гонке и кросс-спринте. В составе команды Ульяновской области он занял 9-е место в эстафете.

В резервный состав женской сборной была включена Юлия Дроздова. Из резерва были исключены Пащенко, Корастылёв и Ольга Дмитриева.

Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

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