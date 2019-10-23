Цветков и Шопин вновь включены в состав резервной сборной России

В конце сентября они были исключены из состава, их заменили Пётр Пащенко и Сергей Корастылёв.

В сентябре на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чайковском, Цветков стал 39-м в индивидуальной гонке, 7-м — в кросс-спринте и 5-м — в эстафете в составе команды Москвы. Шопин показал третий результат в индивидуальной гонке и кросс-спринте. В составе команды Ульяновской области он занял 9-е место в эстафете.