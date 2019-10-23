Цветков и Шопин вновь включены в состав резервной сборной России
Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин опять были включены в состав резервной сборной России, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.
Биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин опять были включены в состав резервной сборной России, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.
В конце сентября они были исключены из состава, их заменили Пётр Пащенко и Сергей Корастылёв.
В сентябре на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чайковском, Цветков стал 39-м в индивидуальной гонке, 7-м — в
В резервный состав женской сборной была включена Юлия Дроздова. Из резерва были исключены Пащенко, Корастылёв и Ольга Дмитриева.
Первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 начнётся 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).