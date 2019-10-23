Норвежские биатлонисты не подписали контракт с федерацией. Они хотят денег, как и русские
До старта сезона осталось чуть больше месяца.
До старта сезона осталось чуть больше месяца.
Лето выдалось жарким. И дело не только в погоде. Так совпало, что контрактные вопросы биатлонистов и лыжников массово начали выходить из закулисья. На этой почве шумиха и случилась.
А начал все Йоханнес Клэбо. С лыжной федерацией он так и не договорился по поводу личных спонсоров, но все же автограф в нужном месте поставил. Хотя обсуждения условий еще впереди.
Потом все лето за свои права воевали биатлонисты сборной России. Чего там только не было: письмо к Союзу биатлонистов (СБР) Александра Логинова и Ко, робкие комментарии Владимира Драчева и резкие — от председателя тренерского совета Евгения Редькина. Даже слухи о предложениях Логинову из других стран успели появиться. В общем, все в нашем стиле.
В итоге СБР пошел на уступки. Все закончилось
И только мы свыклись с мыслью, что такая контрактная война может быть только в России, как норвежские биатлонисты заявили о таких же противоречиях с руководством.
Проект контракта они получили еще в августе, но сразу отклонили. Все дело в разногласиях по спонсорской поддержке. На высотном сборе в Антхольце команда в очередной раз встретилась с представителями федерации, но пока картина смазанная.
«Мы не стремимся бороться с
«Мы недовольны тем, как распределены наши права. Есть разница между частным спонсором спортсмена и спонсором федерации. Попросту говоря, мы считаем, что раз мы сами платим за свои тренировки, то можем принимать помощь извне, в том числе экономическую», — рассказал Ветле Шостад Кристиансен.
«Мы пытаемся обозначить четкие границы наших прав. Это касается частных спонсорских соглашений, например, в отношении одежды», — отметил Эрленд Бьонтегорд.
В случае неподписания договора до первого старта (в ноябре) у норвежцев будет действовать прошлогодняя версия контракта. Но недовольные спортсмены не хотят откладывать все до следующего года и уже высказали желание, чтобы этот вопрос был у федерации в приоритете.
Тем более что генеральный секретарь норвежской биатлонной ассоциации Анна Растберггард Варден верит в решение проблемы до начала сезона. Хотя детально ничего не комментирует.
— Мир меняется, как и наши встречи. Я очень рад этому. Мы хотим, чтобы они могли жить, будучи лучшими спортсменами в Норвегии, и это не так просто для всех. Лучшие люди преуспевают, но многим нужна более высокая доходная база, и мы хотим помочь им в этом.
Все же это куда спокойнее и конструктивнее, чем было у нас целое лето. Умеют скромные норвежцы вести себя тихо.