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14:24 (мск), источник: Sport24

Норвежские биатлонисты не подписали контракт с федерацией. Они хотят денег, как и русские

До старта сезона осталось чуть больше месяца.

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Лето выдалось жарким. И дело не только в погоде. Так совпало, что контрактные вопросы биатлонистов и лыжников массово начали выходить из закулисья. На этой почве шумиха и случилась.

А начал все Йоханнес Клэбо. С лыжной федерацией он так и не договорился по поводу личных спонсоров, но все же автограф в нужном месте поставил. Хотя обсуждения условий еще впереди.

Потом все лето за свои права воевали биатлонисты сборной России. Чего там только не было: письмо к Союзу биатлонистов (СБР) Александра Логинова и Ко, робкие комментарии Владимира Драчева и резкие — от председателя тренерского совета Евгения Редькина. Даже слухи о предложениях Логинову из других стран успели появиться. В общем, все в нашем стиле.

В итоге СБР пошел на уступки. Все закончилось хэппи-эндом.

И только мы свыклись с мыслью, что такая контрактная война может быть только в России, как норвежские биатлонисты заявили о таких же противоречиях с руководством.


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Проект контракта они получили еще в августе, но сразу отклонили. Все дело в разногласиях по спонсорской поддержке. На высотном сборе в Антхольце команда в очередной раз встретилась с представителями федерации, но пока картина смазанная.

«Мы не стремимся бороться с чем-либо, а просто ищем выход из ситуации, где команда и федерация договариваются. Я думаю, что все только выиграют, если мы сядем за стол переговоров сейчас. Мы считаем, что спонсорская поддержка была бы неплохой для большинства из нас. Тогда хотя бы будет предсказуемость в денежных вопросах», — пояснил Йоханнес Бе.

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«Мы недовольны тем, как распределены наши права. Есть разница между частным спонсором спортсмена и спонсором федерации. Попросту говоря, мы считаем, что раз мы сами платим за свои тренировки, то можем принимать помощь извне, в том числе экономическую», — рассказал Ветле Шостад Кристиансен.

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«Мы пытаемся обозначить четкие границы наших прав. Это касается частных спонсорских соглашений, например, в отношении одежды», — отметил Эрленд Бьонтегорд.

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В случае неподписания договора до первого старта (в ноябре) у норвежцев будет действовать прошлогодняя версия контракта. Но недовольные спортсмены не хотят откладывать все до следующего года и уже высказали желание, чтобы этот вопрос был у федерации в приоритете.

Тем более что генеральный секретарь норвежской биатлонной ассоциации Анна Растберггард Варден верит в решение проблемы до начала сезона. Хотя детально ничего не комментирует.

— Мир меняется, как и наши встречи. Я очень рад этому. Мы хотим, чтобы они могли жить, будучи лучшими спортсменами в Норвегии, и это не так просто для всех. Лучшие люди преуспевают, но многим нужна более высокая доходная база, и мы хотим помочь им в этом.

Все же это куда спокойнее и конструктивнее, чем было у нас целое лето. Умеют скромные норвежцы вести себя тихо.

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