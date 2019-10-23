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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подчуфарова не успеет перейти в сборную Словении до начала зимнего сезона

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не успеет завершить процедуру перехода в сборную Словении к началу зимнего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Вопрос предоставления спортсменке гражданства Словении будет решен не раньше января.

— Процесс перехода еще не завершен, хотя мы уже договорились с российской национальной федерацией, которая дала согласие на ее выступление за Словению, — приводит слова председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца ТАСС. — Теперь этот вопрос необходимо будет обсудить с исполкомом IBU. Но произойдет это только после решения других задач, включая предоставление ей гражданства Словении.

Скорее всего, до старта сезона мы не успеем. Возможно, это произойдет ближе к середине сезона — в январе, и это при самом благоприятном развитии событий. Мы сделаем все возможное, чтобы она начала соревноваться как можно быстрее, но есть юридические нюансы.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Летом она объявила о возобновлении карьеры после годичного перерыва.

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