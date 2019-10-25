Переход Подчуфаровой под угрозой срыва, Аввакумова точно останется в России

Источник: Спорт-Экспресс

Самое громкое событие биатлонного межсезонья за последний месяц — это, безусловно, решение Ольги Подчуфаровой представлять Словению. Призер чемпионата мира возобновила карьеру после перерыва и разумно рассудила, что пробиться в состав в маленькой стране ей будет проще, чем потратить еще минимум год на отбор в российскую команду через этапы национального Кубка.

В своем заявлении в Instagram Подчуфарова заметила, что не хочет быть «грустным клоуном» в биатлонном шапито. Чтобы улыбаться, любому спортсмену нужны крутые соревнования — и в Словении право участия в них Ольга получит куда скорее, чем в России. Наша страна тоже вроде бы не против перехода. Последние пару лет Подчуфаровой в сборной не было, и не сказать, что команда от этого как-то ослабла.

Однако тут возникла проблема с неожиданной стороны. IBU принял новую конституцию, которая регулирует, в том числе и вопросы смены спортивного гражданства. И теперь поменять страну будет отнюдь не делом техники, как раньше.

Подчуфаровой остается надеяться на исключение из правил

Теперь спортсмен старше 23 лет (а Подчуфаровой уже 27) должен будет провести на карантине три года с момента, когда в последний раз представлял свою предыдущую страну. Раньше максимальный карантин длился всего два года.

Подчуфарова последний раз выступала за Россию на Кубке мира в декабре 2017-го в Хохфильцене. Получается, что по старым правилам, она могла бы вернуться уже этой зимой. А теперь ей «светит» еще целый год пропуска. Есть ли смысл менять Кубок России на Кубок Словении, вот в чем вопрос.

Также непростая тема — как доказать «тесные связи» с новой страной. Правила IBU четко оговаривают, что смена гражданства может быть одобрена только в случае, если спортсмен действительно меняет что-то в своей жизни, а не только на бумажке. То есть нужно будет реально переезжать, менять место тренировок, либо, как вариант, выйти замуж за гражданина Словении.

Только при соблюдении всех этих условий исполком IBU одобрит переход. Правда, лазейка еще остается: при условии, что обе национальные федерации согласны, IBU может сократить или совсем отменить карантин. Теоретически этот вариант возможен, и в каких случаях так может произойти — пока непонятно. Но речь пойдет именно об исключении из правил. Подчуфаровой придется доказывать, почему его должны сделать именно для нее.

Кто такие «биатлонные гастарбайтеры»

В случае с еще одной некогда перспективной российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой все вообще почти однозначно. Новые правила разрешают спортсменам старше 23 лет менять гражданство только один раз. Повторная смена возможна только как возврат на историческую родину.

Екатерина Аввакумова | Источник: РИА

То есть Аввакумова, которая в преддверии Олимпийских игр стала представлять сборную Кореи, теперь может выступать либо за корейцев, либо под российским флагом. Похоже, что в обеих сборных ее особенно не ждут. А лазеек в этом плане в правилах не просматривается. Так что планировавшийся переход Аввакумовой в сборную Сербии почти наверняка не состоится.

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Почему IBU так поступает с российскими спортсменками? Разве международная федерация не заинтересована в том, чтобы как можно больше стран были представлены на элитном уровне? Без Аввакумовой та же Сербия вряд ли будет на чемпионате мира. Но вообще, политика IBU очень правильная, пусть и не в краткосрочной перспективе.

Миграция биатлонистов (в основном, с российским паспортом) в страны ближнего и дальнего зарубежья приобрела массовый характер. Если во времена Анастасии Кузьминой переходы были единичными, сейчас спортсмены уезжают десятками. Это чаще всего хорошо для них самих: в России явное перепроизводство сильных биатлонистов, и места даже в региональных командах хватает не всем. Но плохо для развития биатлона в целом.



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Что хорошего, например, принесла Аввакумова той же Корее, за которую выступала несколько лет? К самой Кате вопросов нет, она отработала свою зарплату. Но после ее отъезда обнаружилось, что сильных биатлонисток в стране как не было, так и нет, популярность биатлона тоже почти на нуле. Теперь Аввакумова хочет попытать себя в роли «биатлонного гастарбайтера» еще в одной стране. «Выхлоп» почти наверняка будет таким же. Так может, IBU поступает правильно?