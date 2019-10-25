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12:02 (мск), источник: ТАСС

IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после дисквалификации Васильевой

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) изменил таблицу национальных сборных за прошлый сезон после аннулирования результатов россиянки Маргариты Васильевой. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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Источник: РИА "Новости"

IBU на прошлой неделе официально аннулировал результаты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что должно было сократить квоту женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.

После вычета ее результатов национальная команда переместилась с четвертого на шестое место, теперь у нее 6408 очков вместо 6831. Это означает, что российская команда потеряла одну квоту: на личные гонки Кубка мира предстоящего сезона она сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок. Максимальное представительство имеют сборные, занявшие по итогам прошлого сезона места с первого по пятое.

В связи с перестановками в таблице в пятерку сильнейших команд попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. На четвертое место поднялись итальянки. Первые три места занимают сборные Норвегии, Германии и Франции.

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Причиной стал пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев. Последний датирован 4 февраля, именно начиная с этого дня IBU аннулировал все результаты биатлонистки.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

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