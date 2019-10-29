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28 октября, источник: ТАСС

Перелом руки не помешает биатлонистке Шевниной принять участие в отборе на Кубок мира

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перелом руки не помешает российской биатлонистке Полине Шевниниой принять участие в контрольных стартах, по результатам которых будет сформирован состав национальной сборной на первые три этапа Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской команды Виталий Норицын.

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Источник: РИА "Новости"

Шевнина повредила запястье во время чемпионата России по летнему биатлону, который проходил во второй половине сентября в Чайковском. Биатлонистке был наложен гипс, с которым она провела два тренировочных сбора.

«На днях ей должны снять гипс. Но она выполнила всю нагрузку на сборах в Рамзау и Тюмени, за исключением силовой работы, которая требовала использование поврежденной руки. Она примет участие в контрольных стартах, но в плюс к форме эта ситуации, конечно, не пошла», — сказал Норицын.

21-летняя Шевнина находится на централизованной подготовке в составе резервной сборной России, что дает ей право отобраться на первые три этапа Кубка мира.

Контрольные старты пройдут в Тюмени в середине ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Два последующих этапа примут австрийский Хохфильцен и французский Анси.

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