Три русских биатлониста замечены на тренировке со сборной Румынии. Что об этом известно
Места в нашей команде для них нет.
Места в нашей команде для них нет.
В российском биатлоне спортсменам реально трудно попасть на любой международный старт.
Основа всегда укомплектована так, что протиснуться туда случайному человеку не получится. Так, все остальные вынуждены отсиживаться на Кубке России, который тренерам сборной вообще неинтересен.
Если ребята оттуда все время только тихушничали, то теперь до них, кажется, дошло — Анатолий Хованцев позовет в команду только раскрывшихся звезд. Но таких сейчас в России — нет.
Вот ребята и решили, что законсервированное состояние им больше не по душе. Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева и Елена Чиркова засветились на тренировках с румынской командой.
Оськину уже 30, и для него терять время — опасно. Он всего раз выступал за сборную в 2013 году на летнем чемпионате мира в
Толмачева в 2017 году выиграла две бронзовые медали на чемпионате России. А вообще в национальной команде ни разу не была и уже в прошлом году вместе с Екатериной Шумиловой пыталась сменить спортивное гражданство. Но в Молдове
Самая звездная из всех тут 24-летняя Чиркова. Девушка неоднократная чемпионка России. На Универсиаде-2019 в Красноярске она выиграл две бронзовые медали, и даже попала в расширенный состав сборной на новый сезон. Правда, уже на централизованную подготовку ее не взяли.
Никаких слухов о переходе ребят нет ни от федерации, ни от Международного союза биатлонистов (IBU), ни от самих спортсменов.
«Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные
Если в будущем переход все же состоится, то у наших ребят вряд ли будет
Квота на 2 человека все же пригодилась. Одного спортсмена Румыния представила, и в Кубке наций удалось даже 24-е место занять. Но все это уже незначительные мелочи. Ситуация там реально плачевная, понятно, почему страна так озабочена привлечением спортсменов из других стран, своих не хватает.
Виктория Дмитриева