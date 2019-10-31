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29 октября, источник: Sport24

Три русских биатлониста замечены на тренировке со сборной Румынии. Что об этом известно

Места в нашей команде для них нет.

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Источник: РИА "Новости"

В российском биатлоне спортсменам реально трудно попасть на любой международный старт.

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Основа всегда укомплектована так, что протиснуться туда случайному человеку не получится. Так, все остальные вынуждены отсиживаться на Кубке России, который тренерам сборной вообще неинтересен.

Если ребята оттуда все время только тихушничали, то теперь до них, кажется, дошло — Анатолий Хованцев позовет в команду только раскрывшихся звезд. Но таких сейчас в России — нет.

Вот ребята и решили, что законсервированное состояние им больше не по душе. Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева и Елена Чиркова засветились на тренировках с румынской командой.

Оськину уже 30, и для него терять время — опасно. Он всего раз выступал за сборную в 2013 году на летнем чемпионате мира в Форни-Авольтри, но никаких медальных успехов там не было. За биатлонистом вообще не замечено никаких крупных побед.


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Толмачева в 2017 году выиграла две бронзовые медали на чемпионате России. А вообще в национальной команде ни разу не была и уже в прошлом году вместе с Екатериной Шумиловой пыталась сменить спортивное гражданство. Но в Молдове что-то не сложилось.

Самая звездная из всех тут 24-летняя Чиркова. Девушка неоднократная чемпионка России. На Универсиаде-2019 в Красноярске она выиграл две бронзовые медали, и даже попала в расширенный состав сборной на новый сезон. Правда, уже на централизованную подготовку ее не взяли.

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Никаких слухов о переходе ребят нет ни от федерации, ни от Международного союза биатлонистов (IBU), ни от самих спортсменов.

«Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнеры, внутрикомандная сплоченность, веселый коллектив. Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса», — сказал Анатолий Оськин News.ru.

Если в будущем переход все же состоится, то у наших ребят вряд ли будет какая-то конкуренция с румынами. В позапрошлом сезоне команда заняла в Кубке наций 21-е место, и после ухода Люминицы Пискоран и Евы Тофалви федерация решила по непонятным причинам заявлять своих спортсменов только на Кубок IBU.

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Квота на 2 человека все же пригодилась. Одного спортсмена Румыния представила, и в Кубке наций удалось даже 24-е место занять. Но все это уже незначительные мелочи. Ситуация там реально плачевная, понятно, почему страна так озабочена привлечением спортсменов из других стран, своих не хватает.

Виктория Дмитриева

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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