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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года. Об этом пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».

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За Шипулина на довыборах проголосовало около 40 процентов горожан — это четвертый с конца результат из 21 населенного пункта. По мнению Устинова, из-за этого город был лишен инвестиций на 300 миллионов рублей.

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«На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона “Маяк” и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68», — подсчитал Устинов, добавив, что будущего у города нет. «Просто уходим на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций», — сказал мэр.

Шипулин был избран в Госдуму в сентябре. Спортсмен набрал 41 процент голосов по Свердловской области. Он шел на выборы от партии «Единая Россия».

О желании Шипулина пойти в Госдуму стало известно в январе. 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую спортсмен завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.

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