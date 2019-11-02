Шипулин ответил на обвинения мэра Краснотурьинска

Источник: РИА "Новости"

Шипулин предложил Устинову организовать встречу, чтобы обсудить возможность дополнительного финансирования города.

— Накануне мэр Краснотурьинска Александр Устинов очень эмоционально заявил, что город не получил достаточное, по его мнению, дополнительное финансирование, потому что жители Краснотурьинска не так активно голосовали за меня на довыборах в Государственную думу России, — написал Шипулин. — Я бы хотел предложить Александру Юрьевичу организовать встречу, где мы бы обсудили возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей.

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Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня и кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор.