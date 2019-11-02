Член правления СБР прокомментировал переход Подчуфаровой в сборную Словении

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«Двоякая ситуация. Можно привести пример Насти Кузьминой, Дарьи Домрачевой, которые уехали и добились яркого успеха. Но никто не обращает внимания на множество тех, кто переходил и терялся. У нас большое количество спортсменов, которые не проходят в сборную. Ольге давали шанс, она там была. Затем проявился сбой в физическом и психологическом плане, она завершила. А тут что-то случилось, и она поменяла решение. Я не знаю почему», — рассказал он.

Черезов не скрывает, что решение Подчуфаровой стало неожиданным. При этом он подчеркивает: сейчас спортсменка вряд ли могла претендовать на место в сборной России.

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«Здесь очевидно, что если она начала тренироваться летом, вряд ли она могла залететь в нашу команду. Дай бог, чтобы физически она подготовилась в сборной Словении и чтобы сумела выступить на Кубке мира. Я не говорю о победах. У меня к этому нормальное отношение. Зачем лишать человека шанса, закрывать границы? Пусть набирает форму. Она понимает, что к нам с ходу не заскочит», — отметил он.

Ранее Подчуфарова в своем Instagram оставила послание о своем переезде. Она жестко высказалась о российском спорте, назвав его «шапито», а также заявила о своем нежелании быть в нем «грустным клоуном».