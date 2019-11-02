Губерниев объяснил смысл своих танцев во время прямого эфира

Источник: Спорт РИА Новости

В октябре Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за биатлонный репортаж на телеканале «Матч ТВ» о женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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«Я просто делаю, что нравится. Я все время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать», — приводит слова Губерниева RT.