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1 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Губерниев объяснил смысл своих танцев во время прямого эфира

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал о том, с какой целью он иногда исполняет танцевальные элементы во время прямого эфира на телевидении.

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Источник: Спорт РИА Новости

В октябре Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за биатлонный репортаж на телеканале «Матч ТВ» о женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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«Я просто делаю, что нравится. Я все время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать», — приводит слова Губерниева RT.

Отвечая на вопросы о работе, Губерниев также отметил, что его больше не привлекает создание документальных фильмов о спорте. «Получаю огромное удовольствие от работы и заниматься документалистикой пока не собираюсь. У нас есть кому снимать подобное кино, я же работаю комментатором и ведущим», — пояснил журналист.

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