Губерниев объяснил смысл своих танцев во время прямого эфира
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал о том, с какой целью он иногда исполняет танцевальные элементы во время прямого эфира на телевидении.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал о том, с какой целью он иногда исполняет танцевальные элементы во время прямого эфира на телевидении.
В октябре Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за биатлонный репортаж на телеканале «Матч ТВ» о женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Я просто делаю, что нравится. Я все время танцую. Меня
Отвечая на вопросы о работе, Губерниев также отметил, что его больше не привлекает создание документальных фильмов о спорте. «Получаю огромное удовольствие от работы и заниматься документалистикой пока не собираюсь. У нас есть кому снимать подобное кино, я же работаю комментатором и ведущим», — пояснил журналист.