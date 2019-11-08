Средний возраст сборной России по биатлону как у главного тренера шведов. А где курс на омоложение?
Команда начала последний сбор перед стартом сезона.
Команда начала последний сбор перед стартом сезона.
До отборочных стартов в Тюмени почти не осталось времени. Александр Логинов, Антон Бабиков, Екатерина
В списках ребят, которые будут биться, многие болельщики точно не нашли многих знакомых имен. Нет Максима Цветкова, Алексея Слепова, Семена Сучилова, Алексея Волкова, Юрия Шопина и Елизаветы Каплиной, например.
Из опытных спортсменов есть шанс попасть в команду у Ирины Старых и Екатерины Глазыриной. Они выступят в качестве исключения (хотя централизованную подготовку с командой не проходили) и в случае успеха попадут на Кубок IBU.
Больше руководство никому такого шанса не предоставило. И дело не в возрасте или показанных результатах. Вот Слепов с Сучиловым ничего внятного в прошлом сезоне не показали, но одному в декабре будет 33 года, а другому недавно исполнилось 27 лет.
Отсутствие Каплиной на возраст и бесперспективность не спишешь. Лизе 23 года, она 11-я в рейтинге среди российских биатлонисток, неплохо выступила на Кубке IBU и Универсиаде. На отбор попали девушки, которые ничего подобного в сезоне и не добивались.
В чем причина, пожалуй, нужно настоятельно спросить у руководства и тренерского штаба. Но если закрыть глаза на довольно молодую Каплину, то вырисовывается интересная картина.
Сейчас средний возраст всей сборной — 25 лет. Если рассматривать основу и резерв отдельно, то становится печально.
Попытки обкатать вторую и омолодить команду (средний возраст — 22 года) на Кубке IBU начнутся с нового сезона, и никто не знает, чем это закончится. В Пекине-2022 России будут нужны новые звезды, но с ними у нас всегда проблемы, и в то, что случится чудо, верится мало.
Несмотря на наличие свежей крови, ядро первой команды страны уже восемь лет стремительно стареет. Антон Шипулин ушел в 31 год, его сменил 27-летний Логинов, а у женщин 34-летняя
Волнения среди руководства и тренеров на этом фоне понятны. Если ничего не изменится, то скоро о сборной России могут и забыть. И это не
Но представить такую авантюру у нас сложно. Остается надеяться, что все, кому дали шанс, себя покажут и закрепятся в команде с улучшением результатов. А там, может, и юниоры выстрелят, во всех смыслах.