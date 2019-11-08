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7 ноября, источник: Sport24

Средний возраст сборной России по биатлону как у главного тренера шведов. А где курс на омоложение?

Команда начала последний сбор перед стартом сезона.

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Источник: Sport24

До отборочных стартов в Тюмени почти не осталось времени. Александр Логинов, Антон Бабиков, Екатерина Юрлова-Перхт и Виктория Сливко точно едут на первый этап (по разным причинам), а вот остальным придется изрядно постараться, чтобы выехать за пределы России на соревнования.

В списках ребят, которые будут биться, многие болельщики точно не нашли многих знакомых имен. Нет Максима Цветкова, Алексея Слепова, Семена Сучилова, Алексея Волкова, Юрия Шопина и Елизаветы Каплиной, например.

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Из опытных спортсменов есть шанс попасть в команду у Ирины Старых и Екатерины Глазыриной. Они выступят в качестве исключения (хотя централизованную подготовку с командой не проходили) и в случае успеха попадут на Кубок IBU.

Больше руководство никому такого шанса не предоставило. И дело не в возрасте или показанных результатах. Вот Слепов с Сучиловым ничего внятного в прошлом сезоне не показали, но одному в декабре будет 33 года, а другому недавно исполнилось 27 лет.

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Отсутствие Каплиной на возраст и бесперспективность не спишешь. Лизе 23 года, она 11-я в рейтинге среди российских биатлонисток, неплохо выступила на Кубке IBU и Универсиаде. На отбор попали девушки, которые ничего подобного в сезоне и не добивались.

В чем причина, пожалуй, нужно настоятельно спросить у руководства и тренерского штаба. Но если закрыть глаза на довольно молодую Каплину, то вырисовывается интересная картина.


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Сейчас средний возраст всей сборной — 25 лет. Если рассматривать основу и резерв отдельно, то становится печально.

Попытки обкатать вторую и омолодить команду (средний возраст — 22 года) на Кубке IBU начнутся с нового сезона, и никто не знает, чем это закончится. В Пекине-2022 России будут нужны новые звезды, но с ними у нас всегда проблемы, и в то, что случится чудо, верится мало.

Несмотря на наличие свежей крови, ядро первой команды страны уже восемь лет стремительно стареет. Антон Шипулин ушел в 31 год, его сменил 27-летний Логинов, а у женщин 34-летняя Юрлова-Перхт вообще пока без достойной замены.

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Волнения среди руководства и тренеров на этом фоне понятны. Если ничего не изменится, то скоро о сборной России могут и забыть. И это не какая-то предвзятость, а реальность. Посмотрите, на дерзких и молодых шведов (у них даже главному тренеру всего 25 лет), которые разрывают опытных биатлонистов на Кубке мира. Там никто не боится рисковать. Ожидание тренеров реально стоило всех прошлых поражений.

Но представить такую авантюру у нас сложно. Остается надеяться, что все, кому дали шанс, себя покажут и закрепятся в команде с улучшением результатов. А там, может, и юниоры выстрелят, во всех смыслах.

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