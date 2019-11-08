Средний возраст сборной России по биатлону как у главного тренера шведов. А где курс на омоложение?

Источник: Sport24

До отборочных стартов в Тюмени почти не осталось времени. Александр Логинов, Антон Бабиков, Екатерина Юрлова-Перхт и Виктория Сливко точно едут на первый этап (по разным причинам), а вот остальным придется изрядно постараться, чтобы выехать за пределы России на соревнования.

В списках ребят, которые будут биться, многие болельщики точно не нашли многих знакомых имен. Нет Максима Цветкова, Алексея Слепова, Семена Сучилова, Алексея Волкова, Юрия Шопина и Елизаветы Каплиной, например.

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Чаепитие в 21ч., холл на 2этаже гостиница Газпром. ЗОЖ ! И спасибо за большое количество поздравлений ! К Нг постараюсь на все ответить!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/slepovalexey/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Slepov Alexey</a> (@slepovalexey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-19T16:35:48+00:00">19 Дек 2017 в 8:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из опытных спортсменов есть шанс попасть в команду у Ирины Старых и Екатерины Глазыриной. Они выступят в качестве исключения (хотя централизованную подготовку с командой не проходили) и в случае успеха попадут на Кубок IBU.

Больше руководство никому такого шанса не предоставило. И дело не в возрасте или показанных результатах. Вот Слепов с Сучиловым ничего внятного в прошлом сезоне не показали, но одному в декабре будет 33 года, а другому недавно исполнилось 27 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu1GzbTB-z_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu1GzbTB-z_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza.kaplina/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Елизавета Каплина</a> (@liza.kaplina) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-10T13:39:34+00:00">10 Мар 2019 в 6:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отсутствие Каплиной на возраст и бесперспективность не спишешь. Лизе 23 года, она 11-я в рейтинге среди российских биатлонисток, неплохо выступила на Кубке IBU и Универсиаде. На отбор попали девушки, которые ничего подобного в сезоне и не добивались.

В чем причина, пожалуй, нужно настоятельно спросить у руководства и тренерского штаба. Но если закрыть глаза на довольно молодую Каплину, то вырисовывается интересная картина.



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Сейчас средний возраст всей сборной — 25 лет. Если рассматривать основу и резерв отдельно, то становится печально.

Попытки обкатать вторую и омолодить команду (средний возраст — 22 года) на Кубке IBU начнутся с нового сезона, и никто не знает, чем это закончится. В Пекине-2022 России будут нужны новые звезды, но с ними у нас всегда проблемы, и в то, что случится чудо, верится мало.

Несмотря на наличие свежей крови, ядро первой команды страны уже восемь лет стремительно стареет. Антон Шипулин ушел в 31 год, его сменил 27-летний Логинов, а у женщин 34-летняя Юрлова-Перхт вообще пока без достойной замены.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3yQX9npdRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3yQX9npdRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. "С 17 октября он уже находится в Тюмени. Команда там будет 19-го утром", - сообщил ТАСС Сергей Белозеров. #александрлогинов #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #логинов #loginov #loginovteam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/team_loginov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Aleksandr Loginov | Team</a> (@team_loginov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-19T03:48:02+00:00">18 Окт 2019 в 8:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Волнения среди руководства и тренеров на этом фоне понятны. Если ничего не изменится, то скоро о сборной России могут и забыть. И это не какая-то предвзятость, а реальность. Посмотрите, на дерзких и молодых шведов (у них даже главному тренеру всего 25 лет), которые разрывают опытных биатлонистов на Кубке мира. Там никто не боится рисковать. Ожидание тренеров реально стоило всех прошлых поражений.