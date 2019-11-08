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12:27 (мск), источник: ТАСС

Минспорт утвердил Хованцева в должности главного тренера сборной России по биатлону

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило Анатолия Хованцева в должности главного тренера сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В прошлом сезоне 70-летний специалист официально занимал должность старшего тренера мужской сборной страны, но по согласованию с национальной федерацией также выполнял функции главного тренера национальной команды.

В августе было принято решение разделить его обязанности, чтобы Хованцев мог сосредоточиться на работе со всеми сборными страны. В результате пост старшего тренера мужской национальной команды был доверен Сергею Белозерову, который до этого работал с резервом.

В середине ноября в Тюмени пройдут контрольные старты с участием биатлонистов, находящихся на централизованной подготовке в сборной России. На основе их результатов будет сформирован состав на первые три этапа Кубка мира, которые пройдут в декабре.

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