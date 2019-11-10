Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России

«К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира», — приводит ее слова Biathlonnews.