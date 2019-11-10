Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

К новому сезону 25-летняя спортсменка готовится под руководством своего отца Олега Меркушина. На следующей неделе Анастасия примет участие в гонках Кубка Норвегии, в рамках которого пройдут отборочные старты в сборную Украины.

«К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира», — приводит ее слова Biathlonnews.

В прошлом сезоне Меркушина выиграла бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
'Нога Акинфеева' вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы
Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве
Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши — лучшие в мире
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
«Арсенал» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские хоккеисты играют с чехами (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь