«Кто утопил страну в допинге?» Легенда биатлона Тихонов высказался о скандале вокруг русского спорта

«Прочитал интервью Свищева, руководителя комитета по спорту в Госдуме, о том, что нас душат, не предъявляют конкретные фамилии. Господин Свищев, сколько лет прошло с 2015 года, когда нам начали предъявлять претензии. Я-то всех вас предупреждал более 10 лет назад на всех коллегиях олимпийского комитета и министерства спорта, что к нам пришла большая беда. Так кто занимался этими вопросами? Кто утопил страну в допинге? Ведь речь идет не только о подозреваемых в докладе Макларена, а о сотнях положительных допинг-проб, в том числе полученных при повторных проверках.