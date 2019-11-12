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11 ноября, источник: Sport24

«Кто утопил страну в допинге?» Легенда биатлона Тихонов высказался о скандале вокруг русского спорта

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов высказался о допинговом скандале вокруг русского спорта. Ранее сообщалось, что Россия может пропустить Олимпийские игры — 2020 и 2022.

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Источник: РИА "Новости"

«Прочитал интервью Свищева, руководителя комитета по спорту в Госдуме, о том, что нас душат, не предъявляют конкретные фамилии. Господин Свищев, сколько лет прошло с 2015 года, когда нам начали предъявлять претензии. Я-то всех вас предупреждал более 10 лет назад на всех коллегиях олимпийского комитета и министерства спорта, что к нам пришла большая беда. Так кто занимался этими вопросами? Кто утопил страну в допинге? Ведь речь идет не только о подозреваемых в докладе Макларена, а о сотнях положительных допинг-проб, в том числе полученных при повторных проверках.

Еще в Красноярске президент России сказал, что у нас есть большие проблемы с допингом. Не буду скрывать, что по моей просьбе до президента довели подлинную ситуацию с допингом. Куда после этого исчезли с экранов все крикуны, сваливавшие эти проблемы на политический заказ? — написал Тихонов в своем блоге.

Глава Российского антидопингового агентства — о скандале с базой данных допинг-проб
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31 октября© Ньюстюб
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