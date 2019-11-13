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12 ноября, источник: ТАСС

Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом сборной России по биатлону пропустит контрольные старты на сборе в Тюмени, в то время как Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят только в одной из двух спринтерских гонок. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Источник: Reuters

На основе результатов контрольных стартов (будут проходить в формате спринтерских гонок) будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Юрлова-Перхт, Логинов и Гараничев уже гарантировали себе место в национальной команде, поскольку по результатам прошлого сезона оказались в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира.

Контрольные старты пройдут с 14 по 16 ноября в Тюмени. В отборе в сборную будут принимать участие только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку.

Также на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря, смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко, которые имеют личные квоты благодаря победе в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона. До конца года второй и третий этап примут австрийский Хохфильцен и французский Анси соответственно.

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