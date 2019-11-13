Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке

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На основе результатов контрольных стартов (будут проходить в формате спринтерских гонок) будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Юрлова-Перхт, Логинов и Гараничев уже гарантировали себе место в национальной команде, поскольку по результатам прошлого сезона оказались в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира.

Контрольные старты пройдут с 14 по 16 ноября в Тюмени. В отборе в сборную будут принимать участие только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку.