Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты, Логинов и Гараничев выступят в одной гонке
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Екатерина
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Екатерина
На основе результатов контрольных стартов (будут проходить в формате спринтерских гонок) будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира.
Контрольные старты пройдут с 14 по 16 ноября в Тюмени. В отборе в сборную будут принимать участие только биатлонисты, прошедшие централизованную подготовку.
Также на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря, смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко, которые имеют личные квоты благодаря победе в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона. До конца года второй и третий этап примут австрийский Хохфильцен и французский Анси соответственно.