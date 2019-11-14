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13 ноября, источник: Известия

Бывшая биатлонистка Зайцева обвинила Родченкова в отсутствии работы

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева считает, что допинговый скандал мешает ей найти престижную работу. У экс-спортсменки есть конкретные претензии к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Его показания, данные после переезда в США в 2014 году, стали основанием для обвинения российского спорта и топ-спортсменов в массовом использовании запрещенных методов.

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Источник: РИА "Новости"

«Я только начала работу вице-президентом Московской федерации биатлона, нужно вникать в текущие проблемы, — сказала Зайцева в интервью “Спорт-Экспресс”. — Меня постоянно сватали на административные должности в Союз биатлонистов России, но назначили только на одну — главным тренером. И пробыла я на ней меньше месяца. Было громко объявлено, что я назначена главным тренером, но никто не сказал, когда я ушла. В результате некоторые люди всерьез думали, будто я была в этой роли год. А я находилась в декрете».

1 декабря 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, объявила о наказании Зайцевой: ее результаты на Играх-2014 были аннулированы, она — пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах. Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков при этом заявил, что биатлонистка постоянно использовала допинг.

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«Сейчас мне ничего не предлагают, потому что до сих пор идет процесс по делу “товарища” Родченкова, который голословно выдвинул обвинения в мой адрес. Они не находят подтверждения и сейчас компетентные органы в этом разбираются, — говорит Зайцева. — Очень обидно, что из-за личных амбиций человека я оказалась в такой ситуации, вынуждена оправдываться. Хотя могла бы быть полезна в развитии и популяризации спорта. Насколько я понимаю, больших предложений у меня сейчас нет как раз из-за него. Пока я связана по рукам и ногам и ничего не могу сделать».

Зайцева объявила о завершении карьеры в январе 2015 года. При поддержке экс-руководителя СБР Михаила Прохорова экс-биатлонистка вместе с партнерами по сборной Яной Романовой и Ольгой Вилухиной запустили процесс в суде Нью-Йорка с иском к Родченкову на 30 миллионов долларов. Однако пока у россиянки нет понимания, в какие сроки дело будет рассмотрено.

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