Бывшая биатлонистка Зайцева обвинила Родченкова в отсутствии работы

Источник: РИА "Новости"

«Я только начала работу вице-президентом Московской федерации биатлона, нужно вникать в текущие проблемы, — сказала Зайцева в интервью “Спорт-Экспресс”. — Меня постоянно сватали на административные должности в Союз биатлонистов России, но назначили только на одну — главным тренером. И пробыла я на ней меньше месяца. Было громко объявлено, что я назначена главным тренером, но никто не сказал, когда я ушла. В результате некоторые люди всерьез думали, будто я была в этой роли год. А я находилась в декрете».

1 декабря 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, объявила о наказании Зайцевой: ее результаты на Играх-2014 были аннулированы, она — пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах. Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков при этом заявил, что биатлонистка постоянно использовала допинг.

«Сейчас мне ничего не предлагают, потому что до сих пор идет процесс по делу “товарища” Родченкова, который голословно выдвинул обвинения в мой адрес. Они не находят подтверждения и сейчас компетентные органы в этом разбираются, — говорит Зайцева. — Очень обидно, что из-за личных амбиций человека я оказалась в такой ситуации, вынуждена оправдываться. Хотя могла бы быть полезна в развитии и популяризации спорта. Насколько я понимаю, больших предложений у меня сейчас нет как раз из-за него. Пока я связана по рукам и ногам и ничего не могу сделать».