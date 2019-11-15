Оле Эйнар Бьорндален — о работе в сборной Китая: Большинство получили английские имена, но я их выучу на китайском
Восьмикратный чемпион ОИ по биатлону Оле Эйнар Бьорндален рассказал о работе тренером в сборной Китая.
Восьмикратный чемпион ОИ по биатлону Оле Эйнар Бьорндален рассказал о работе тренером в сборной Китая.
— Большинство гонщиков получили английские имена, — приводит слова Бьорндалена норвежский телеканал TV2. — Никто же не ожидает, что легко запомнить все китайские. Но я их выучу на китайском.
Очень многое можно объяснить на пальцах.
12 сентября стало известно, что Бьорндален и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Олимпиаде-2022.