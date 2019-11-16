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12:52 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на первые три этапа КМ

ТАСС, 16 ноября. Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на второй контрольной тренировке сборной России по биатлону, которая прошла в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России на первые три этапа Кубка мира формировался на основе результатов двух контрольных тренировок, в национальную команду попали четыре биатлонистки, набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах. Еще две спортсменки определятся в соответствии с решением тренеров сборной команды.

В первом контрольном старте, который прошел в пятницу, Миронова также одержала победу. Таким образом, 25-летняя спортсменка сумела выполнить критерии отбора на первые три этапа Кубка мира. В число четырех лучших спортсменок также вошли Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина.


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Ирина Старых и Екатерина Глазырина, также выполнившие критерии отбора, примут участие в Кубке IBU, поскольку они прошли только заключительный этап подготовки в составе сборной команды.

Ранее место в национальной команде гарантировала 34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, которая уже квалифицировалась на первые три этапа Кубка мира, поскольку по итогам прошлого сезона вошла в число 15 сильнейших в общем зачете (14-е место). Также на первом этапе Кубка мира по личной квоте выступит Виктория Сливко, которая стала победительницей общего зачета Кубка IBU сезона-2018/19. 25-летняя Сливко должна была принять участие в контрольных тренировках, однако не выступила из-за недомогания.

Миронова является победительницей и бронзовым призером чемпионата мира среди юниорок (эстафета и спринт, 2013 год). В ее активе также золотая медаль чемпионата Европы среди юниорок в гонке преследования и серебряная — в спринте (2014). Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 28 ноября по 8 декабря.

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