Миронова, Поршнев и Малышко застолбили место в сборной

Источник: Спорт-Экспресс

В Тюмени завершились контрольные старты, по итогам которых будут сформированы составы сборной России на декабрьские этапы Кубка мира и IBU. Уверенность Малышко и заявка Поршнева

Тюмень. Контрольная тренировка сборной России. Мужчины. Второй спринт. 1. Никита Поршнев — 27.12,4 (1 шт. круг). 2. Дмитрий Малышко — отставание 2,6 (1). 3. Эдуард Латыпов — 14,7 (2). 4. Матвей Елисеев — 25,9 (1). 5. Александр Поварницын — 27,2 (1). 6. Кирилл Стрельцов — 32,0 (0).

Малышко выиграл контрольную тренировку сборной России. Он всем все доказал?

«СЭ» уже писал о том, что Дмитрий Малышко выиграл первую контрольную тренировку у мужчин. Во второй он стал вторым, проиграв всего 2,6 секунды Никите Поршневу при равном количестве промахов — по одному. В итоге олимпийский чемпион из Санкт-Петербурга стал безоговорочным победителем отбора, оставив позади молодых.

— Своим состоянием я удовлетворен — тем более что никакого ажиотажа вокруг нынешних гонок не было, готовились спокойно, ну, а результаты говорят о том, что я, очевидно, на верном пути, — сказал Малышко пресс-службе СБР.

Вторым по очкам, набранным в двух гонках, оказался Поршнев, а третьим — Кирилл Стрельцов. Эта тройка, согласно критериям отбора, и должна составить компанию Александру Логинову и Евгению Гараничеву, гарантировавшим себе участие в декабрьских этапах Кубка мира по результатам прошлого сезона, а также Антону Бабикову. Он поедет на стартовый этап в Эстерсунд по личной квоте как победитель общего зачета прошлогоднего Кубка IBU.

Поршнев, чемпион Универсиады-2019 в индивидуальной гонке, уже имеет опыт участия в чемпионате мира, где завоевал бронзу в эстафете, и в Кубке мира. В концовке прошлого сезона он выступал в Холменколлене и финишировал 94-м в спринте. У нас часто говорят о необходимости давать шанс молодым и вливать в сборную свежую кровь. Так вот этот 23-летний биатлонист свой шанс совершенно точно заслужил.

— Доволен своим состоянием. Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма, но я ощущаю себя лучше и лучше с каждым стартом. Есть еще некоторые трудности на огневом рубеже, но я хорошо понимаю свои ошибки — так что к началу международного сезона успею отрегулировать и эти моменты, — пообещал Поршнев.

Стрельцов финишировал вторым в первой гонке и шестым, хоть и с нулем на стрельбище, — во второй. Он менее известный и видный спортсмен. Родился в 1996 году в Москве, тренировался в школе «Юность Москвы» у собственной мамы Натальи Стрельцовой. Встречается с олимпийской чемпионкой из Белоруссии Динарой Алимбековой. Имеет в активе восемь гонок в Кубке IBU и одно попадание в десятку. Каким получится для него дебют в главном биатлонном кубковом состоянии, предсказать очень сложно.



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Еще два биатлониста войдут в заявку на стартовый этап Кубка мира по решению тренеров. Главным претендентом в этой номинации сейчас выглядит Матвей Елисеев. Он — четвертый по очкам, набранным в Тюмени, и самый опытный из тех, кто не попал в команду по другим критериям. Если в Эстерсунд едут Поршнев и Стрельцов, с минимальным опытом выступлений на соревнованиях такого уровня, более или менее проверенный человек там точно не помешает. Вопрос только в готовности московского биатлониста — он возникает часто. В первой гонке в Тюмени Елисеев проиграл победителю, Малышко, почти минуту. Во второй — при одинаковом количестве ошибок при стрельбе — уступил Поршневу 25 секунд. Конечно, это вовсе не значит, что он будет бегать так же и в Кубке мира, но повод задуматься имеется.

Приглашение Эдуарда Латыпова, отъездившего с главной сборной по этапам Кубка мира почти весь прошлый сезон, пусть и набравшего очки всего в одной гонке в Канаде, тоже выглядит вполне логично. Хотя тренерский штаб может дать шанс кому-то другому — например, Василию Томшину, Саиду Халили или Игорю Малиновскому. Последний, правда, совсем не впечатлил в Тюмени. В первой гонке проиграл победителю две с половиной минуты, во второй — полторы и настрелял в двух спринтах аж пять промахов.

Что с Павловой и Кайшевой?

Тюмень. Контрольная тренировка сборной России. Первый спринт.

1. Светлана Миронов — 24.20,4 (1). 2. Тамара Воронина — отставание 2,5 (1). 3. Кристина Резцова — 24,7 (1). 4. Наталья Гербулова — 38,5 (1). 5. Ирина Старых — 53,3 (2). 6. Анастасия Гореева — 55,3 (2). 7. Полина Шевнина — 55,5 (0).

Второй спринт. 1. Светлана Миронова — 23.51.2 (2 промаха). 2. Екатерина Глазырина — отставание 3,4 (0). 3. Ирина Старых — 11,5 (1). 4. Лариса Куклина — 32,7 (2). 5. Полина Шевнина — 46,9 (1). 6. Анастасия Егорова — 53,1 (1). 7. Кристина Резцова — 56,5 (3).

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У женщин королевой отбора стала Светлана Миронова. Она выиграла обе гонки, хоть ни в одной из них ожидаемо не обошлась без ошибок при стрельбе. 25-летняя свердловская биатлонистка пока ни разу не заезжала «в цветы» на этапах Кубка мира. А ее лучший пока результат в личных гонках — седьмое место в спринте в Антерсельве в прошлом сезоне.

Второй и третьей по набранным очкам оказались опытные Ирина Старых и Екатерина Глазырина. Но они готовились к сезону вне сборной и, по предварительной договоренности, были допущены к отбору только при условии, что будут претендовать только на поездки на Кубок IBU в декабре. Следом за ними в сводной таблице расположились Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина. Они точно должны принять участие в декабрьских этапах Кубка мира. Как и Екатерина Юрлова-Перхт, избавленная от необходимости проходить отбор, поскольку была 14-й в общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне, и Виктория Сливко, как обладательница личной квоты за счет победы в Кубке IBU. Тюменская биатлонистка должна была проверить свои силы на домашнем отборе, но снялась с обеих гонок из-за недомогания.

Еще две спортсменки должны войти в состав главной сборной по тренерскому решению. Кто это может быть? Евгения Павлова — любимица журналистов и четвертая из россиянок в общем зачете Кубка мира прошлого сезона? Но она оказалось одной из худших на контрольных стартах. Занимала 14-е и 13-е место, промахнулась четыре раза в первом спринте и два во втором и много проигрывала победительнице. 2.40,7 и 1.42,7 даже с учетом тяжелых погодных условий — это перебор. Опыт попадания в команду решением тренеров имеет и Ульяна Кайшева, но она в Тюмени выступила еще хуже Павловой.

Зато стабильно, несмотря на сентябрьский перелом запястья, проявила себя 21-летняя Полина Шевнина. Давно стучится в двери основной сборной и Наталья Гербулова. Может быть они, вопреки всему, решат послать на Кубок мира Глазырину или Старых?

Выбор тренеров осложнится еще и тем, что женская команда лишилась одной квоты в личных гонках, и оставшиеся позиции нужно использовать как можно более рационально.