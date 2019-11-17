Новый скандал в биатлоне. Что не так с отбором на Кубок мира?
Сезон стартует только через полторы недели, а в российском биатлоне уже жарко.
Сезон стартует только через полторы недели, а в российском биатлоне уже жарко.
Правила отбора нарушены, а
Состав сборной России на первый этап Кубка мира
Мужчины. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины. Екатерина
Изначально система отбора на Кубок мира и Кубок IBU в этом сезоне выглядела очень объективной. В Тюмени провели по две спринтерские гонки у мужчин и у женщин, лучшие по набранным очкам напрямую попадали в состав, еще по две кандидатуры должен был назвать тренерский совет. Плюс
Все очевидно и строго по результатам — казалось бы, где здесь может найтись повод для скандала? Тем не менее, вопросов по отбору оказалось много.
Почему Старых едет на Кубок мира, а Глазырина остается в России?
Главный «топор войны», который возмутил Нуждова и комментатора Дмитрия Губерниева.
В опубликованных правилах отбора было четко написано: Старых и Глазырина будут рассматриваться только на Кубок IBU. Причина тут даже не только в допинговых дисквалификациях, которые были у обеих, но и в том, что спортсменки не готовились в составе сборной.
Теперь же получилась парадоксальная ситуация. Ирина Старых (второе место по результатам отбора, 26 очков) едет на Кубок мира, а Екатерина Глазырина (третье место, 24 очка) остается дома и отправляется на этапы Кубка России. Где логика? Почему Глазырину не позвали на этапы Кубка IBU, куда она честно отобралась, а Старых, вопреки заявленным критериям отбора, взяли сразу на Кубок мира?
Найти иное объяснение, кроме лобби отдельно взятого региона, тут сложно. Старых нужна сборной как сильная биатлонистка, чтобы поскорее вернуть полную квоту на Кубке мира? Так ничто не мешало взять ее для начала на Кубок IBU, а после пары успешных гонок перевезти на Кубок мира. В этом случае вопросов бы ни у кого не было.
Глазырину не взяли, потому что ей нужно выплатить долг перед IBU за время дисквалификации? Тоже вряд ли, потому что Екатерина этим летом уже участвовала в роллерном чемпионате мира, а СБР декларировал, что долг за нее погашен. Теперь Глазырина должна только родной федерации, и как раз было бы логично дать ей возможность заработать призовых, чтобы вернуть всю сумму.
Еще одно явное нарушение правил отбора: Кирилл Стрельцов стал третьим по сумме набранных очков и по критериям должен был напрямую попадать в сборную на Кубок мира. Тем не менее, его отправили на Кубок IBU, зато тренерским решением взяли Елисеева и Латыпова (четвертое и пятое места по результатам отбора соответственно).
Это, конечно, несмертельно: если Стрельцов будет хорош на Кубке IBU, на Кубок мира его точно со временем вызовут. Но странно: зачем вот так, по мелочи, нарушать декларированные правила? Тем более, если речь идет об относительно молодом спортсмене (Стрельцову 23 года, и больших шансов на Кубке мира у него еще не было).
Грустная история, на которую на фоне скандала вокруг Старых мало кто обратил внимание. Две биатлонистки, на которых возлагали большие надежды еще в прошлом сезоне, набрали меньше всех очков на отборах и отправляются на Кубок России. С Кайшевой вообще произошла катастрофа — 0 очков в двух гонках, у Павловой ненамного больше — 5. Тут уже никакой тренерский совет не поможет.
Что происходит с опытными спортсменками? Ульяна который год подряд пытается выбраться из ямы, но пока не выходит. Павлова сломалась еще по ходу минувшего сезона, и похоже, тоже до сих пор не пришла в себя. А есть еще молодая Валерия Васнецова — в прошлом году она за счет отличной стрельбы была хороша в индивидуальных гонках Кубка мира, а сейчас не попала даже на Кубок IBU.
Ротация состава — это, конечно, хорошо. Но сейчас кажется, что кроме Мироновой, из основы образца прошлого сезона никто не может быть доволен своими кондициями. Отсюда и странная ситуация, когда, например, второе место в гонке занимает Глазырина — опытная спортсменка, два года не имевшая соревновательной практики и выступающая на чужих лыжах. Если Катя сама говорит, что ей пока не хватает скорости, то что тогда сказать об остальных, кто в Тюмени ей проиграл…