Нуждов: Драчёв единолично изменил состав сборной на КМ. Мне стыдно за СБР

Источник: РИА "Новости"

По мнению Нуждова, составы сборной России на Кубок мира и Кубок IBU были сформированы неправомерно.

«Сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU, поскольку при его формировании были нарушены утверждённые нами же критерии отбора. Никаких заседаний правления, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что глава СБР Владимир Драчёв, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно.

Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу. Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом", — цитирует Нуждова ТАСС.