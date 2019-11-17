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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Нуждов: Драчёв единолично изменил состав сборной на КМ. Мне стыдно за СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов раскритиковал главу организации Владимира Драчёва.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Нуждова, составы сборной России на Кубок мира и Кубок IBU были сформированы неправомерно.

«Сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU, поскольку при его формировании были нарушены утверждённые нами же критерии отбора. Никаких заседаний правления, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что глава СБР Владимир Драчёв, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно.

Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу. Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом", — цитирует Нуждова ТАСС.

Напомним, составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU стали известны вчера, 16 ноября.

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