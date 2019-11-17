Тренер Глазыриной считает, что ее незаслуженно не взяли на Кубок IBU

— Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо и эту несправедливость видит вся биатлонная страна, — цитирует тренера ТАСС. — Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала? Она постоянно сдает допинг-контроль, постоянно отмечает свое местоположение для допинг-офицеров, к ней не должно быть никаких претензий, она результатами доказывает, что достойна быть в команде. Поэтому это решение — полная несправедливость.