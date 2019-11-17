Губерниев о составе сборной России по биатлону: Есть явные пассажиры

Источник: Спорт РИА Новости

Накануне Союз биатлонистов России обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в первых международных стартах нового сезона.

«Очевидно, что замены в основной команде будут и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождем! Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

«Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем! А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других!» — добавил он.