Губерниев о составе сборной России по биатлону: Есть явные пассажиры
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал состав сборной России биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал состав сборной России биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Накануне Союз биатлонистов России обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в первых международных стартах нового сезона.
«Очевидно, что замены в основной команде будут и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождем! Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
«Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем! А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других!» — добавил он.
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU начнется 28 ноября в норвежском Шушене.