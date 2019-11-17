Тихонов — о скандале с Глазыриной: За нее не заплатили штраф

«Нельзя ограничивать контрольные старты, не допустив спортсменов, желающих посоревноваться. Система отбора правильная, только когда стартуют все желающие. И брать по контрольным стартам тех, кто выиграл, как это делается в Норвегии. Едут семь человек — вот семь первых и берут. Кто готовился и как — это никого не интересует. Тогда это справедливо.

Нуждов решает, кому ехать, а кому не ехать? Человек абсолютно не из той оперы, это вопиющее безобразие. Почему безмолвствуют Колобков, Поздняков, Свищёв? Шпагоглотатели. Нас поливают, а никаких вопросов не решается и никто не вмешивается. Это же ненормальное явление. Глазырину не допустили. Мне кажется, причина только одна — за неё не заплатили штраф, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.