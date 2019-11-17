Резцова: В сборную России, как и всегда, нет честного отбора

В субботу тренерский штаб сборной России назвал состав биатлонистов, которые начнут подготовку к этапу Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В состав мужской сборной на первый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. В соревнованиях среди женщин на первом этапе Кубка мира Россию будут представлять Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

«Как и всегда, у нас нет такого правильного и честного отбора. (Глава Союза биатлонистов России Владимир) Драчев озвучивал, что все поменяется, все будет по-честному. Но, наверное, к первому старту после его прихода был честный отбор, а на сегодняшний день все вернулось к тому, что было раньше: смотрим на прошлогодние результаты и так далее. Нужно обратить внимание на нынешний сезон и брать сильнейших, а дальше уже следить по выступлениям. Должны ехать сильнейшие биатлонисты, без обид и блата», — заявила Резцова РИА Новости.