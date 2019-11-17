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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Резцова: В сборную России, как и всегда, нет честного отбора

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Честный и справедливый отбор в состав сборной России по биатлону отсутствует, и это не является чем-то новым, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу тренерский штаб сборной России назвал состав биатлонистов, которые начнут подготовку к этапу Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В состав мужской сборной на первый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. В соревнованиях среди женщин на первом этапе Кубка мира Россию будут представлять Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

«Как и всегда, у нас нет такого правильного и честного отбора. (Глава Союза биатлонистов России Владимир) Драчев озвучивал, что все поменяется, все будет по-честному. Но, наверное, к первому старту после его прихода был честный отбор, а на сегодняшний день все вернулось к тому, что было раньше: смотрим на прошлогодние результаты и так далее. Нужно обратить внимание на нынешний сезон и брать сильнейших, а дальше уже следить по выступлениям. Должны ехать сильнейшие биатлонисты, без обид и блата», — заявила Резцова РИА Новости.

«Я считаю, что это правильно и справедливо. Приведу пример: (Виктория) Сливко не стартовала, никто не знает, как она будет выступать. Она победительница Кубка IBU, ну здорово. Но надо выйти на старт. Даже для себя. Не хочу никого обидеть, чисто мое профессиональное мнение», — добавила экс-биатлонистка.

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