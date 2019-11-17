Резцова: В сборную России, как и всегда, нет честного отбора
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Честный и справедливый отбор в состав сборной России по биатлону отсутствует, и это не является
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Честный и справедливый отбор в состав сборной России по биатлону отсутствует, и это не является
В субботу тренерский штаб сборной России назвал состав биатлонистов, которые начнут подготовку к этапу Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В состав мужской сборной на первый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. В соревнованиях среди женщин на первом этапе Кубка мира Россию будут представлять Екатерина
«Как и всегда, у нас нет такого правильного и честного отбора. (Глава Союза биатлонистов России Владимир) Драчев озвучивал, что все поменяется, все будет
«Я считаю, что это правильно и справедливо. Приведу пример: (Виктория) Сливко не стартовала, никто не знает, как она будет выступать. Она победительница Кубка IBU, ну здорово. Но надо выйти на старт. Даже для себя. Не хочу никого обидеть, чисто мое профессиональное мнение», — добавила