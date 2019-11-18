Глазырина покинула сбор из-за смерти отца, а ее не взяли в команду

Информационная война идет полным ходом. Поздним вечером в воскресенье президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев все-таки озвучил причины, по которым Екатерину Глазырину было решено не включать в состав. Это:
- два флажка за пропущенные внесоревновательные допинг-тесты;.
- отсутствие на обязательном сборе команды в Тюмени.
В ответ Глазырина в своем Instagram дезавуировала это сообщение. Она выложила чеки из гостиницы, которые подтверждают, что на сборе в Тюмени она была. А отлучилась на несколько дней со сбора по уважительной причине — смерти отца (свидетельство о смерти также прилагается). У кого тут могут остаться вопросы?
Во время загрузки произошла ошибка.
Более того, даже утверждение, что у Глазыриной два флажка — не окончательное. По информации «СЭ», итогового решения по второму флажку до сих пор нет. У спортсменки были смягчающие обстоятельства, она написала объяснительную, и есть шанс, что флажок в итоге снимут. Такое случается довольно часто.
Драчев был против Старых на Кубке мира
— Во вторник мы соберемся и обсудим предложение тренерского штаба о внесении некоторых корректив в критерии отбора, — заявил в интервью «СЭ» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. — Есть мнение, что спортсмены, которые нужны сборной команде, не попадают под некоторые критерии. Поэтому будем голосовать по каждому персонально.
— Давайте тогда персонально начнем с Глазыриной. Вы знали, что она на несколько дней уехала со сбора, потому что у нее умер отец?
— Нет, я не знал об ее отце. Приношу соболезнования. Знал только, что она не присутствовала на всем протяжении сбора и готовилась отдельно, по своему плану. Ну и потом, Кубок IBU — это для молодых, 20-летних, набираться опыта. А у Глазыриной еще и два флажка. Этого достаточно, чтобы не брать на соревнования, потому что третий флажок — это дисквалификация.
— Глазырина — единственная в команде, у кого есть два флажка?
— Ирина Старых. Лично вы считаете, что она должна ехать на Кубок мира?
— Лично я был категорически против. Потому что знал, что начнется вал не очень позитивной информации со стороны многих, так сказать, доброжелателей. Но на тренерском совете в Тюмени меня убедили, что это необходимо команде. Это нужно не Драчеву, а Союзу биатлонистов России, нашей сборной. Поэтому я согласился, чтобы включить ее в списки и рассмотреть на заседании Правления.
— Зачем вы тогда изначально в критериях отбора написали, что будете рассматривать кандидатуры Старых и Глазыриной только на Кубки IBU? Если бы этой поправки не было, сейчас не было бы и скандала.
— По этой поправке сейчас больше всего вопросов. На мой взгляд, мы ее приняли ошибочно.
— Как вы относитесь к публичной критике со стороны своего первого вице-президента Алексея Нуждова?
— Пока не знаю. Мы еще не разговаривали, думаю, какие-то правильные объяснения будут.
Зачем на Кубке мира нужна Старых?
Попадание Ирины Старых в состав сразу на Кубок мира, в обход заявленного принципа отбора — странная история. Понятно, зачем это нужно, скажем, старшему тренеру Виталию Норицыну — Старых реально в хорошей форме и однозначно усилит команду. Но вопрос: зачем тогда было заранее в критериях отбора писать, что кандидатуры Старых и Глазыриной будут рассматриваться только на Кубки IBU? Стоит отдать должное Драчеву, который честно признает, что это было ошибкой.
В программе этапа в Эстерсунде действительно будут сразу три эстафеты — смешанная, сингл-микст и классическая. Причем сингл-микст и смешанка будут проводиться в один день, то есть выступать там должны разные спортсмены. Итого получается, что в команде нужно иметь минимум четыре твердых эстафетчика. При взгляде на состав нашей женской сборной, становится понятно, зачем нужна Старых.
К «железным» эстафетчикам там можно отнести только Екатерину Юрлову-Перхт. Миронова? Она быстра, но нестабильна в стрельбе — в классическую эстафету она наверняка попадет, но вот в сингл-микст ставить точно нельзя. Куклина или Сливко? Такие небыстрые, но практически со стопроцентной стрельбой спортсменки в эстафете нужны всегда. Как минимум, кто-то один из них в составе точно будет.
Остаются Кристина Резцова (по факту, дебютантка Кубка мира, от которой непонятно чего ожидать) и, собственно, Старых. Без Ирины получается, что на классическую эстафету пришлось бы ставить либо Сливко (она, напомним, только что после болезни), либо Резцову. Вполне логично, что Старых команде нужна, хотя бы для того, чтобы был какой-то выбор. Другой вопрос: почему об этом нельзя было подумать заранее?
Программа этапа была известна несколько месяцев назад. Как и то обстоятельство, что Ирина традиционно хороша на ноябрьских отборах. Если завтра Правление примет решение в пользу Старых и Глазыриной, эта история превратится в полный абсурд. Впрочем, со стартом Кубка мира о нем быстро забудут.