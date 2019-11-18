Губерниев: В нашем биатлоне каждый раз возникает цирк

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Союз биатлонистов России объявил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира по биатлону и Кубка IBU. Вскоре эксперты, журналисты и болельщики раскритиковали выбор СБР.

В разговоре с изданием Губерниев подчеркнул, что формирование состава сборной России является исключительно прерогативой тренерского штаба. Журналист объяснил свою позицию на примере сборной России по футболу.

«Трудно представить, что Станиславу Черчесову будет диктовать состав некий орган, к примеру, какой-нибудь совет безопасности РФС. Тренер — зависимая профессия, даже более зависимая, чем артист, но тренер должен уметь держать удар, должен отстаивать свою позицию и свое имя», — подчеркнул Губерниев.

«Я привык, что за все время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк. Вот меня называют клоуном. Но я хороший клоун… А есть те, кто накинул маску и считает, что они серьезные и все понимающие люди», — добавил журналист.