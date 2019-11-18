Губерниев: В нашем биатлоне каждый раз возникает цирк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев вновь поставил под сомнение систему отбора спортсменов в сборную России по биатлону, сообщает «Чемпионат».
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев вновь поставил под сомнение систему отбора спортсменов в сборную России по биатлону, сообщает «Чемпионат».
В субботу Союз биатлонистов России объявил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира по биатлону и Кубка IBU. Вскоре эксперты, журналисты и болельщики раскритиковали выбор СБР.
В разговоре с изданием Губерниев подчеркнул, что формирование состава сборной России является исключительно прерогативой тренерского штаба. Журналист объяснил свою позицию на примере сборной России по футболу.
«Трудно представить, что Станиславу Черчесову будет диктовать состав некий орган, к примеру,
«Я привык, что за все время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк. Вот меня называют клоуном. Но я хороший клоун… А есть те, кто накинул маску и считает, что они серьезные и все понимающие люди», — добавил журналист.
Возмущение общественности и спортивных экспертов, в частности, вызвало решение не включать в состав сборной России на этап Кубка мира Тамару Воронину и Кирилла Стрельцова, которые отобрались по итогам контрольных стартов. При этом в национальную команду приглашена Ирина Старых, по критериям претендовавшая только на участие в Кубке IBU.