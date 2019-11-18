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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев: В нашем биатлоне каждый раз возникает цирк

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев вновь поставил под сомнение систему отбора спортсменов в сборную России по биатлону, сообщает «Чемпионат».

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Союз биатлонистов России объявил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира по биатлону и Кубка IBU. Вскоре эксперты, журналисты и болельщики раскритиковали выбор СБР.

В разговоре с изданием Губерниев подчеркнул, что формирование состава сборной России является исключительно прерогативой тренерского штаба. Журналист объяснил свою позицию на примере сборной России по футболу.

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«Трудно представить, что Станиславу Черчесову будет диктовать состав некий орган, к примеру, какой-нибудь совет безопасности РФС. Тренер — зависимая профессия, даже более зависимая, чем артист, но тренер должен уметь держать удар, должен отстаивать свою позицию и свое имя», — подчеркнул Губерниев.

«Я привык, что за все время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк. Вот меня называют клоуном. Но я хороший клоун… А есть те, кто накинул маску и считает, что они серьезные и все понимающие люди», — добавил журналист.

Возмущение общественности и спортивных экспертов, в частности, вызвало решение не включать в состав сборной России на этап Кубка мира Тамару Воронину и Кирилла Стрельцова, которые отобрались по итогам контрольных стартов. При этом в национальную команду приглашена Ирина Старых, по критериям претендовавшая только на участие в Кубке IBU.

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