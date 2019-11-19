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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлон могут ждать серьёзные изменения из-за инициативы Еврокомиссии

Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с просьбой изучить вопрос о возможном запрещении использования свинца в спорте на открытом воздухе.

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Источник: РИА "Новости"

Это может привести к серьёзным изменениям в биатлоне, так как свинец используется для изготовления пуль. Запрет может быть введён в 2022 году.

«Это закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде», — приводит слова директора по коммуникациям производителя боеприпасов Nammo Эндре Лунде NRK.

Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгард так прокомментировал ситуацию: «Мы серьёзно обеспокоены инициативой, так как оружие — важная часть нашего вида спорта. В настоящий момент альтернативы мы не видим».

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