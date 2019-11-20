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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании правления СБР. В субботу тренерский штаб сборной России назвал состав сборной на первые этапы Кубка мира и IBU. В состав женской сборной на Кубок мира тогда была включена Старых, фигурирующая теперь в списке спортсменок, которые будут представлять Россию на Кубке IBU. Воронина была в составе команды на Кубок IBU.

Глазырина в состав команды на Кубок IBU и Кубок мира в субботу не вошла. Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что Глазырина не попала в состав сборной России на этапы Кубка IBU, так как не проходила централизованную подготовку с национальной командой, а также имеет два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов. Глазырина в составе команды на Кубок IBU заменила Анастасию Егорову.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Кубок мира — Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина;.

Кубок IBU — Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Состав мужской сборной:

Кубок мира — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев;.

Кубок IBU — Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

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