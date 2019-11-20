Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании правления СБР. В субботу тренерский штаб сборной России назвал состав сборной на первые этапы Кубка мира и IBU. В состав женской сборной на Кубок мира тогда была включена Старых, фигурирующая теперь в списке спортсменок, которые будут представлять Россию на Кубке IBU. Воронина была в составе команды на Кубок IBU.