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14:14 (мск), источник: ТАСС

Тихонов считает, что у биатлонистки Старых нет «тюменского блата»

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Появление варианта с включением Ирины Старых в состав сборной России на первые в сезоне этапы Кубка мира по биатлону не стоит объяснять тем, что спортсменка пользуется поддержкой влиятельного биатлонного региона — Тюменской области, которую она представляет. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

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Источник: РИА "Новости"

Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в новом сезоне международные соревнования, что не позволит Ирине Старых выступить на Кубке мира. На включении в состав 32-летней биатлонистки, которая стала второй в отборе, настаивали тренеры сборной, однако, согласно критериям, она могла претендовать только на участие во втором по значимости турнире — Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону.

«Уже давно начали говорить про тюменский блат или тюменский крен, но никакого блата нет. Посмотрите, сколько в регионе чемпионов подготовил Леонид Гурьев. Владимир Якушев [бывший губернатор Тюменской области] в правлении СБР тоже много делает для биатлона», — сказал Тихонов.

«Поэтому я никак не могу понять, какие блаты могут быть, особенно когда есть рейтинг? Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Глубоко плевать должно быть на то, что она готовилась самостоятельно, я тоже очень часто тренировался в одиночку, но это не мешало мне побеждать, им что нужен, результат? Тогда надо было ее оставлять», — добавил он.

На первые три этапа Кубка мира, который стартует стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде, в составе женской команды поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина, которая заменила Старых.

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