Тихонов считает, что у биатлонистки Старых нет «тюменского блата»

Источник: РИА "Новости"

Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в новом сезоне международные соревнования, что не позволит Ирине Старых выступить на Кубке мира. На включении в состав 32-летней биатлонистки, которая стала второй в отборе, настаивали тренеры сборной, однако, согласно критериям, она могла претендовать только на участие во втором по значимости турнире — Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону.

«Уже давно начали говорить про тюменский блат или тюменский крен, но никакого блата нет. Посмотрите, сколько в регионе чемпионов подготовил Леонид Гурьев. Владимир Якушев [бывший губернатор Тюменской области] в правлении СБР тоже много делает для биатлона», — сказал Тихонов.

«Поэтому я никак не могу понять, какие блаты могут быть, особенно когда есть рейтинг? Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Глубоко плевать должно быть на то, что она готовилась самостоятельно, я тоже очень часто тренировался в одиночку, но это не мешало мне побеждать, им что нужен, результат? Тогда надо было ее оставлять», — добавил он.