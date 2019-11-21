Глава СБР назвал имя лучшей биатлонистки сборной России
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал имя безоговорочного лидера женской сборной России и рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова.
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал имя безоговорочного лидера женской сборной России и рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова.
«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда очень подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились. У Логинова нет проблем со здоровьем. Небольшие боли в локтевом суставе. Мы дали ему возможность восстановиться», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Миронова и Логинов вошли в состав национальной российской команды на первые этапы Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.