Глава СБР назвал имя лучшей биатлонистки сборной России

«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда очень подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились. У Логинова нет проблем со здоровьем. Небольшие боли в локтевом суставе. Мы дали ему возможность восстановиться», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».