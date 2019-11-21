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21 ноября, источник: Sport24

Глава СБР назвал имя лучшей биатлонистки сборной России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал имя безоговорочного лидера женской сборной России и рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова.

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Источник: Sport24

«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда очень подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились. У Логинова нет проблем со здоровьем. Небольшие боли в локтевом суставе. Мы дали ему возможность восстановиться», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миронова и Логинов вошли в состав национальной российской команды на первые этапы Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.

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