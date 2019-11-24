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24 ноября, источник: Чемпионат.com

Бьорндален: Китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая, поделился планами и целями команды на грядущий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

«До нашей цели ещё очень далеко. Думаю, этот сезон станет для нас очень тяжёлым, но развитие будет — мы не останавливаемся ни на минуту и работаем над улучшением каждого из компонентов.
В прошлом сезоне лучшим результатом стало 27-е место у женщин. Надеемся добиться как минимум такого же итога. Финиш в первой десятке в женской эстафете? Это было бы очень круто.
Что касается мужчин, то было бы здорово попасть в гонку преследования, а там посмотрим. Как бы то ни было, сейчас я озабочен не результатами, а общим уровнем сборной.

Китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости на трассе. Есть несколько перспективных биатлонистов, но каждый из них нуждается в специальных тренировках на лыжне", — цитирует норвежца официальный сайт IBU.

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