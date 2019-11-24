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24 ноября, источник: БЕЛТА

Определены составы белорусских биатлонистов на этапы КМ и Кубка IBU

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команды на первый этап Кубка мира и Кубка IBU, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. На этих соревнованиях выступят белорусы Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира). Среди белорусских девушек на соревнованиях выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

На первом этапе Кубка IBU, который состоится в Шушене (Норвегия) с 28 ноября по 1 декабря за награды поборются белорусы Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей, Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко.

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