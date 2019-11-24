Определены составы белорусских биатлонистов на этапы КМ и Кубка IBU

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. На этих соревнованиях выступят белорусы Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира). Среди белорусских девушек на соревнованиях выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.