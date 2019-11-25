Ганус считает некорректным заявление Драчева о том, что РУСАДА ввело СБР в заблуждение

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Драчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что РУСАДА ошибочно проконсультировало СБР по делу Маргариты Васильевой, которая в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов. Опираясь на информацию из национального антидопингового агентства, Драчев не стал снимать спортсменку с февральских стартов в Кубке мира, поскольку считал, что ее результаты в случае наложения санкций не будут аннулированы. Кроме того, Драчев убежден, что у Екатерины Глазыриной, которая сейчас включена в состав сборной на первые в сезоне международные старты, имеются два «флажка» за пропуск допинг-тестирования, в то время как Ганус проинформировал СБР только об одном зачтенном нарушении.



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«Драчев говорил о том, что я ввел СБР в заблуждение. Я считаю это некорректным, по этой причине я написал запрос в СБР, чтобы его президент предоставил объяснения относительно того, чем именно я ввел его в заблуждение», — сказал Ганус.

«Я попытался с ним связаться в пятницу, но он по телефону не отвечал. Поэтому я отправил официальное письмо», — пояснил он.

По причине аннулирования результатов Васильевой, которая пропустила третий допинг-тест 4 февраля, женская команда России лишилась квоты на предстоящий Кубок мира: вместо шести на личные гонки от страны смогут выйти пять биатлонисток.