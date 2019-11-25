Шипулин разработал первый законопроект в качестве депутата Госдумы

В сентябре знаменитый российский биатлонист победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области. Вскоре после избрания Шипулин заявил, что он намерен попасть в комитет нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Спустя месяц после того, как приступил к работе депутата, я начал изучать закон 329 о спорте. Там есть над чем поработать, больше ста страниц формата А4.

«Я уже успел подать один законопроект. Но о нем я пока не готов рассказывать подробно. Он должен пройти через фракцию, потом через комитет, и если его допустят на рассмотрение Госдумы, то я смогу об этом говорить», — добавил он.