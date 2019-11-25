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25 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин разработал первый законопроект в качестве депутата Госдумы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Антон Шипулин, осенью ставший депутатом Государственной Думы, разработал первый законопроект, сообщает E1.

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В сентябре знаменитый российский биатлонист победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области. Вскоре после избрания Шипулин заявил, что он намерен попасть в комитет нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Спустя месяц после того, как приступил к работе депутата, я начал изучать закон 329 о спорте. Там есть над чем поработать, больше ста страниц формата А4.
Антон Шипулин

«Я уже успел подать один законопроект. Но о нем я пока не готов рассказывать подробно. Он должен пройти через фракцию, потом через комитет, и если его допустят на рассмотрение Госдумы, то я смогу об этом говорить», — добавил он.

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