Фуркад приедет в Москву для участия в любительском турнире по биатлону

«В качестве небольшого инсайда могу сообщить, что Симон Фуркад готов присутствовать на одном из наших любительских стартов в Москве в феврале 2020 года. Это будет достаточно хорошим вызовом для всех любителей, которые выступают на категории “Мастерс”. Очень надеюсь, что наш прославленный биатлонист Антон Шипулин тоже решит поучаствовать. В принципе, мы ждем всех любителей биатлона», — сказал Старовойтов на пресс-конференции.