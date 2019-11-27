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27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Фуркад приедет в Москву для участия в любительском турнире по биатлону

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Французский биатлонист Симон Фуркад приедет в феврале в Москву для участия в любительском турнире по биатлону, сообщил член совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Старовойтов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце ноября в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира-2019/20. В его преддверии в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция руководства СБР.

«В качестве небольшого инсайда могу сообщить, что Симон Фуркад готов присутствовать на одном из наших любительских стартов в Москве в феврале 2020 года. Это будет достаточно хорошим вызовом для всех любителей, которые выступают на категории “Мастерс”. Очень надеюсь, что наш прославленный биатлонист Антон Шипулин тоже решит поучаствовать. В принципе, мы ждем всех любителей биатлона», — сказал Старовойтов на пресс-конференции.

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