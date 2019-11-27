Драчев: Российские биатлонисты будут выступать под флагом РФ

«Минспорт работает по каждому виду спорта. Мы в полном контакте с РУСАДА, в том числе по вопросу восстановления статуса в IBU. На встрече обсуждалась перспектива дальнейшей работы федераций по каждому виду спорта. Мы готовимся и по флагу, и по допуску, и по участию спортсменов. Могу сказать от себя: мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать. Под флагом России, с нашей экипировкой и нашей атрибутикой. Мы знаем, что происходит. Да, есть определенные вопросы, но нет оснований, чтобы наши спортсмены не выступали», — сказал Драчев на пресс-конференции. «Это одна из главных обсуждаемых тем в последнее время, — продолжил глава СБР. — Могу заверить, что работа Минспорта и руководителей федераций идет совместно. Сегодня обсудили все острые моменты, выработали нашу определенную позицию по поддержке наших спортсменов. Пусть они спокойно работают, им нечего переживать, это касается биатлона в первую очередь. Работа идет, но мы не забываем нюансы, которые есть. Думаю, в будущем будет идти такая же плодотворная работа, и наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх, и зимних, и летних».