Драчев: Российские биатлонисты будут выступать под флагом РФ

Комитет по соответствию WADA в понедельник рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. В среду министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с главами российских федераций олимпийских видов спорта.
«Минспорт работает по каждому виду спорта. Мы в полном контакте с РУСАДА, в том числе по вопросу восстановления статуса в IBU. На встрече обсуждалась перспектива дальнейшей работы федераций по каждому виду спорта. Мы готовимся и по флагу, и по допуску, и по участию спортсменов. Могу сказать от себя: мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать. Под флагом России, с нашей экипировкой и нашей атрибутикой. Мы знаем, что происходит. Да, есть определенные вопросы, но нет оснований, чтобы наши спортсмены не выступали», — сказал Драчев на пресс-конференции. «Это одна из главных обсуждаемых тем в последнее время, — продолжил глава СБР. — Могу заверить, что работа Минспорта и руководителей федераций идет совместно. Сегодня обсудили все острые моменты, выработали нашу определенную позицию по поддержке наших спортсменов. Пусть они спокойно работают, им нечего переживать, это касается биатлона в первую очередь. Работа идет, но мы не забываем нюансы, которые есть. Думаю, в будущем будет идти такая же плодотворная работа, и наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх, и зимних, и летних».
По версии Драчева, работа по вердикту исполкома WADA может занять не один год. «Процесс длинный, сложный, он может занять не один год. Предугадать решение исполкома мы не можем, поэтому подождем 9 декабря. Дождемся решения, и с ним уже будем работать», — сказал Драчев.