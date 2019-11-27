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27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Драчев: Старых может выступить на ЧМ и этапах Кубка мира

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Биатлонистка Ирина Старых может выступить как на этапах Кубка мира, так и на чемпионате мира или Европы, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тренерский штаб сборной России 16 ноября огласил составы сборных на первые международные старты. В состав на этапы Кубка мира не вошла Тамара Воронина, отобравшаяся туда по итогам контрольных стартов, а Старых, по критериям претендовавшая только на участие в Кубке IBU, оказалась в списке. Позже, 20 ноября, решением правления СБР Воронина была включена в состав на Кубок мира, а Старых — на этапы Кубка IBU.

«Уверен, если Старых будет выступать и дальше показывать высокие результаты, у нее есть возможность попасть на Кубок мира, чемпионат Европы или мира. Как и у любой другой спортсменки. Но у нас есть стратегия, которая принята. Главный старт — Олимпийские игры. Мы должны выйти с составом, который сможет показать результат, самый сильный на данный момент», — сказал Драчев на пресс-конференции.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде, а Кубок IBU начнется 28 ноября в норвежском Шушене.

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