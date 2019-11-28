Глазырина стала лучшей из россиянок, заняв пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

Глазырина возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. При этом биатлонистка могла остаться без международных стартов — на отборочных турнирах за попадание в национальную команду Глазырина стала третьей, но не попала в первоначальный состав сборной России на международные соревнования. Позднее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил это решение наличием у Глазыриной двух пропущенных допинг-тестов. 20 ноября Глазырина была включена в окончательный состав сборной России.