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18:13 (мск), источник: ТАСС

Глазырина стала лучшей из россиянок, заняв пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 28 ноября. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла пятое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в норвежском Шушене.

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Источник: РИА "Новости"

32-летняя россиянка показала результат 26 минут 53 секунды, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах. Победу одержала норвежка Каролин Эрдал (26 минут 21,4 секунды, три промаха), второе место заняла американка Келси Джоан Дикинсон (отставание — 6,6 секунды; 2 промаха), третьей финишировала немка Марен Хаммершмидт (+7,6; 4). Россиянка Наталья Гербулова заняла седьмое место (+52,3; 4), Анастасия Поршнева — девятое (+59,5; 5), Ирина Старых — 10-е (+1.04,8; 4), Полина Шевнина -16-е (+1.26,0; 6), Ирина Казакевич — 35-е (+2.24,4; 8).

Глазырина возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. При этом биатлонистка могла остаться без международных стартов — на отборочных турнирах за попадание в национальную команду Глазырина стала третьей, но не попала в первоначальный состав сборной России на международные соревнования. Позднее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил это решение наличием у Глазыриной двух пропущенных допинг-тестов. 20 ноября Глазырина была включена в окончательный состав сборной России.

Соревновательная часть этапа Кубка IBU в Шушене продолжится спринтерскими гонками у мужчин и женщин, которые пройдут 30 ноября. Этап завершится в воскресенье.

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