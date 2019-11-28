Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.