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28 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в сингл-миксте Россию представят Матвей Елисеев и Тамара Воронина, запасными стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. В смешанной эстафете выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова, запасные — Никита Поршнев и Лариса Куклина.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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