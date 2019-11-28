Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в сингл-миксте Россию представят Матвей Елисеев и Тамара Воронина, запасными стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. В смешанной эстафете выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова, запасные — Никита Поршнев и Лариса Куклина.