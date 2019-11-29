Допинг, санкции, проверки. Российский биатлон ждет тяжелый сезон

Источник: РИА "Новости"

Для лучших российских биатлонистов сезон официально начнется 30 ноября в Эстерсунде — там пройдет первый этап Кубка мира. И, видимо, последний, во время которого будут говорить именно о спорте. Соревнования в Швеции продлятся до 8 декабря, а уже на следующий день российский спорт столкнется с серьезными проблемами.

По следам Родченкова

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Париже, чтобы утвердить перечень санкций за манипуляцию с базой данной московской лаборатории. То, что с ней мухлевали, — для следователей WADA и комитета по соответствию факт очевидный. Министру спорта России Павлу Колобкову пока остается только сожалеть, что WADA не прислушалось к доводам российской стороны. Других объяснений, почему нас все-таки обвиняют, от официальных властей пока не последовало.

С позиции WADA, манипуляции с базой — только попытка государства выгородить спортсменов, которые замешаны в нарушении антидопинговых правил в период с 2012 по 2015 год и желание свалить всю вину за массовые прегрешения на бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.

Целостность базы, которая была необходима WADA для наказания виновных в допинговых нарушениях спортсменов, являлась условием восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. Возобновление работы национального антидопингового агентства стало катализатором возвращения доверия к российскому спорту после глубокого кризиса, который привел к дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), лишению российской команды флага на Играх 2018 года в Пхёнчхане и отлучению от соревнований ряда ведущих спортсменов.

Очередной виток этой истории сулит еще большие проблемы. Теперь без флага российские спортсмены могут оказаться на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до конца 2023 года.

И первыми на себе проблемы могут испытать именно биатлонисты. Чемпионат мира пройдет во второй половине февраля, когда, по прогнозам экспертов, должны будут закончиться судебные разбирательства по делу об изменениях в базе данных московской лаборатории. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне согласится с санкциями, которые сейчас прописаны в рекомендации, российские спортсмены не смогут выступить на турнире под флагом страны. Более того, допуск к соревнованиям могут получить далеко не все. Не исключено, что Международная федерация биатлона (IBU) устроит фильтр спортсменов и не допустит к старту биатлонистов с допинговым прошлым.

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А в их числе — лидер сборной России Александр Логинов, пропустивший три года за употребление эритропоэтина. В этом же списке еще одна фамилия — Ирина Старых, которая также сохраняет шансы отобраться на чемпионат мира.

Но это не единственный список. «Российские спортсмены могут участвовать в крупных мероприятиях только в том случае, если продемонстрируют, что они никоим образом не связаны с несоблюдением (то есть они не упоминаются в компрометирующих их свидетельствах из отчета Ричарда Макларена и в базе данных нет их положительных результатов)», — говорится в рекомендации.

Официальной информации о том, чьи имена есть в базе данных, копию которой использовал в своем расследовании Макларен, не публиковалось, однако еще в прошлом сезоне ходили слухи, что проблемы с допуском к соревнованиям могут оказаться у олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Малышко и призера тех Игр Евгения Гараничева. Тогда это опровергли, однако в свете последних событий нельзя исключать варианта, что спортсмены, выступавшие за сборную еще на Играх 2014 года, не попадут в зону риска.

Во всяком случае Екатерина Глазырина, которая в феврале возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, была наказана именно на основании данных Макларена. Так что ее возможное участие в чемпионате мира также ставится под вопрос.

Президентский оптимизм

Важно отметить, что на этапы Кубка мира и чемпионат Европы предложенные санкции не распространяются, однако это не отменяет того обстоятельства, что во время соревнований к российским спортсменам будет приковано особое внимание. Особенно к Логинову, которого все два сезона, что он провел после дисквалификации, прессуют за нежелание рассказать причину, по которой эритропоэтин оказался у него в организме. Как и за желание извиниться за это.

Союз биатлонистов России в лице его президента Владимира Драчева, несмотря на всю серьезность ситуации, сохраняет оптимизм. По его словам, выступлению российских спортсменов под флагом страны на чемпионате мира ничего не угрожает.

«Нашим спортсменам незачем переживать, могу сказать им, чтобы они спокойно работали, — сказал Драчев. — Уверен, что наши спортсмены будут выступать, никаких переживаний быть не должно, в дальнейшем, убежден, будет плодотворная работа, чтобы наши спортсмены участвовали как в летних, так и в зимних Играх». «Не факт, что-то, что рекомендовано [комитетом по соответствию WADA], будет реализовано. Мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать, мы в полном контакте с международной федерацией. — Бояться того, что они выступать не будут, не надо. Они будут выступать под флагом России, в нашей экипировке, с нашей атрибутикой».

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Верить заявлениям главы федерации, конечно, хочется, однако за полтора года, что он находится во главе организации, его слова не всегда отражали реальную картину дел в российском биатлоне. Последняя история произошла совсем недавно — во время утверждения состава сборной на международные старты. Драчев сначала оправдывал нарушение критериев при формировании состава, после заявлял, что был категорически против них.

И все эти истории продолжаются на фоне ситуации, когда СБР не вернул себе доверие со стороны международного сообщества. Организация уже два года лишена права голоса на конгрессе и права принимать международные соревнования. Не смогла она вернуть себе полноценное членство и в октябре, поскольку выполнила только половину из 12 условий своего восстановления.

А ведь еще есть незакрытые дела в отношении бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, который якобы помогал скрывать допинговые нарушения россиян. Не закончились разбирательства дел олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которые уже давно завершили карьеры. Уже более двух лет открыт вопрос о том, правомерно ли дисквалифицировал МОК Ольгу Зайцеву, Ирину Вилухину и Яну Романову.

Новый сезон уже начинается, а старые проблемы все никак не отпускают российский биатлон. И если санкций избежать не удастся, они будут преследовать его еще долго, в том числе — на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где россияне могут выступить без флага.

Но, как заметил Драчев, трудности нас только закаляют. Просто есть программа, по которой они пытаются нас задушить, и постепенно они ее выполняют. И это общая позиция. Но мы держимся, напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся, — считает четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия».