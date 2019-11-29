Фуркад или Логинов? Кто выиграет Кубок мира

Источник: РИА "Новости"

С верой в Логинова

В прошлом сезоне Александр был лидером не только сборной России, но и всего мирового биатлона. Он боролся за подиум почти в каждой гонке и справедливо стал вторым в общем зачете. Потеснить с вершины невероятного Йоханнеса Бе было нереально.

Будет ли Логинов так же неудержим и сможет ли еще прибавить? Вопрос. Такую штуку как «синдром второго сезона» после успешного предыдущего никто не отменял. Но Логинов — уже опытный спортсмен. Должен справиться.

Правда, это межсезонье не было для него гладким. Из позитивного: биатлонист женился, у него родилась дочка. Из так себе новостей: все лето длилась сага с контрактами между спортсменами и СБР, где Логинов был одним из главных действующих лиц, а в ноябре Александра мучила травма — воспаление связки локтя. Потребовалось медикаментозное лечение, корректировка тренировочного плана и пропуск контрольных стартов сборной России. Но и сам спортсмен, и старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров утверждают, что к Эстерсунду он будет готов. А смешанной эстафеты должно хватить, чтобы почувствовать скорость на лыжне. А каковы перспективы Логинова на весь сезон, станет понятнее после пары декабрьских этапов.

Даешь молодежь

Есть надежды на успехи и других биатлонистов нашей мужской сборной. Евгений Гараничев попал в состав без отбора за счет того, что был 15-м в общем зачете предыдущего розыгрыша Кубка мира. В новом сезоне хочется, прежде всего, пожелать ему не опаздывать на старты, не бегать лишних штрафных кругов и не совершать совсем уж глупых ошибок при стрельбе. Скорость-то у Гараничева всегда была в норме. Начинают сезон в основе олимпийский чемпион-2014 Дмитрий Малышко и чемпион мира-2017 Антон Бабиков. Правда, неясно, насколько последний задержится на Кубке мира. В прошлом сезоне он сознательно выбрал Кубок IBU, где в итоге завоевал главный приз.

Эдуард Латыпов, напротив, почти весь сезон провел в Кубке мира, но очков набрал совсем мало — 26. Разброс занимаемых им мест — от 15-го до 99-го, но чаще всего — за пределами очковой зоны. Удастся ли 25-летнему биатлонисту из Башкирии повысить свой уровень -тоже одна из интриг сезона. Самый молодой в стартующей в Эстерсунде команде — Никита Поршнев. В его активе вообще всего одна гонка в Кубке мира — 94-е место в спринте в Холменколлене после чемпионата мира-2019. Надо прибавлять. Иначе можно быстро поменяться местами и голодными и злыми соотечественниками из Кубка IBU — теми же Кириллом Стрельцовым или Каримом Халили. Вообще же, учитывая, что старшим тренером мужской сборной по ходу межсезонья стал Сергей Белозеров, прежде работавший с резервом, с вводом молодых биатлонистов в основной состав все должно быть нормально.

Юрлова-Перхт и остальные

В женской сборной главной надеждой по-прежнему является ее лидер Екатерина Юрлова-Перхт. И возраст, а петербурженке уже 35, тут, кажется, не помеха. Как будут ее поддерживать подруги по команде?

Большие надежды связны со Светланой Мироновой. Она взрослеет и должна совершенствоваться — в стрельбе, прежде всего. Из лыжниц она, возможно, лучшая в российской команде. В прошлом сезоне Миронова уже подбиралась к «цветам», и в этом году ждем от нее качественного скачка.

У многих вызывает вопросы присутствие в команде Ларисы Куклиной, но на первых этапах много эстафет, и человек с качественной стрельбой действительно нужен. А вот чего ожидать от Кристины Резцовой, которая на радость своей знаменитой маме, наконец, попала в главную команду страны, и Тамары Ворониной — большой вопрос.

В позапрошлом сезоне Резцова поднималась на 7-е место в общем зачете Кубка IBU. Весной 2018-го она дебютировала и в Кубке мира, заняв в спринте в Тюмени 62-е место. А вот в прошлом биатлонистка приняла участие всего в двух этапах второго по значимости турнира.

И все же с Кристиной широкая аудитория, благодаря маме и сестре Дарье Виролайнен хотя бы заочно знакома. А вот Тамара Воронина — просто девушка-загадка, которая никогда особо не выделялась даже на российском уровне. А зимой выиграла две бронзы на Универсиаде-2019 в Красноярске. Биатлонистка из Свердловской области, которой сейчас 24 года, имеет минимальный опыт выступлений даже в Кубке IBU — три этапа в сезоне-2018/19 и еще два — годом ранее. В это межсезонье она готовилась отдельно от сборной. Но отбор в команду прошла честно. Очень интересно, что она покажет в дебютных гонках Кубка мира. Вообще же, вероятно, стоит готовиться к широкой ротации состава женской сборной по ходу сезона.

Кому Большой хрустальный глобус?

С женщинами все сложно не только в сборной России. Сейчас в мировом биатлоне сложилась такая ситуация, что непонятно, кого называть главными претендентками на победу в общем зачете? Ушли Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмейер. Осталась опытнейшая Кайса Мякяряйнен, но ей уже 36. Итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци в прошлом сезоне устроили увлекательную борьбу за Большой хрустальный глобус между собой, но смогут ли они повторить этот трюк снова, да еще и в год домашнего чемпионата мира?

А кто если не они? Норвежки во главе с Мартой Ольсбу Ройселанн? Немки под предводительством Дениз Херманн? Шведская героиня Ханна Эберг, к которой в главной сборной присоединяется младшая сестра? Или стартующий сезон подарит рождение новой звезды?

В мужской части Кубка мира главная интрига — каким вернется Мартен Фуркад? Семикратный победитель общего зачета в прошлом сезоне провалился и занял лишь 12-е место. Летом он много размышлял о своем будущем и решил устроить себе испытательный сезон, по итогам которого примет решение, оставаться еще на два года и готовиться к Играм в Пекине или уходить. Будет ли Мартен снова рвать всех на трассе и стрельбище? Поглядим. У него есть конкурент даже в собственной сборной — Кантен Фийон-Майе невероятно стабилен.

Йоханнес Бе в прошлом году был неудержим и считаться бы ему безоговорочным фаворитом и на этот раз, но рыжий норвежец всем разболтал о своих личных планах. В январе в его семье ожидается появление первенца, и младший Бе хочет провести время с супругой и пропустить три январских этапа. Какой шанс для остальных!