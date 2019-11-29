Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
29 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Фуркад или Логинов? Кто выиграет Кубок мира

В субботу в Эстерсунде стартует новый розыгрыш Кубка мира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

С верой в Логинова

В прошлом сезоне Александр был лидером не только сборной России, но и всего мирового биатлона. Он боролся за подиум почти в каждой гонке и справедливо стал вторым в общем зачете. Потеснить с вершины невероятного Йоханнеса Бе было нереально.

Будет ли Логинов так же неудержим и сможет ли еще прибавить? Вопрос. Такую штуку как «синдром второго сезона» после успешного предыдущего никто не отменял. Но Логинов — уже опытный спортсмен. Должен справиться.

Правда, это межсезонье не было для него гладким. Из позитивного: биатлонист женился, у него родилась дочка. Из так себе новостей: все лето длилась сага с контрактами между спортсменами и СБР, где Логинов был одним из главных действующих лиц, а в ноябре Александра мучила травма — воспаление связки локтя. Потребовалось медикаментозное лечение, корректировка тренировочного плана и пропуск контрольных стартов сборной России. Но и сам спортсмен, и старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров утверждают, что к Эстерсунду он будет готов. А смешанной эстафеты должно хватить, чтобы почувствовать скорость на лыжне. А каковы перспективы Логинова на весь сезон, станет понятнее после пары декабрьских этапов.

Даешь молодежь

Есть надежды на успехи и других биатлонистов нашей мужской сборной. Евгений Гараничев попал в состав без отбора за счет того, что был 15-м в общем зачете предыдущего розыгрыша Кубка мира. В новом сезоне хочется, прежде всего, пожелать ему не опаздывать на старты, не бегать лишних штрафных кругов и не совершать совсем уж глупых ошибок при стрельбе. Скорость-то у Гараничева всегда была в норме. Начинают сезон в основе олимпийский чемпион-2014 Дмитрий Малышко и чемпион мира-2017 Антон Бабиков. Правда, неясно, насколько последний задержится на Кубке мира. В прошлом сезоне он сознательно выбрал Кубок IBU, где в итоге завоевал главный приз.

Эдуард Латыпов, напротив, почти весь сезон провел в Кубке мира, но очков набрал совсем мало — 26. Разброс занимаемых им мест — от 15-го до 99-го, но чаще всего — за пределами очковой зоны. Удастся ли 25-летнему биатлонисту из Башкирии повысить свой уровень -тоже одна из интриг сезона. Самый молодой в стартующей в Эстерсунде команде — Никита Поршнев. В его активе вообще всего одна гонка в Кубке мира — 94-е место в спринте в Холменколлене после чемпионата мира-2019. Надо прибавлять. Иначе можно быстро поменяться местами и голодными и злыми соотечественниками из Кубка IBU — теми же Кириллом Стрельцовым или Каримом Халили. Вообще же, учитывая, что старшим тренером мужской сборной по ходу межсезонья стал Сергей Белозеров, прежде работавший с резервом, с вводом молодых биатлонистов в основной состав все должно быть нормально.

Юрлова-Перхт и остальные

В женской сборной главной надеждой по-прежнему является ее лидер Екатерина Юрлова-Перхт. И возраст, а петербурженке уже 35, тут, кажется, не помеха. Как будут ее поддерживать подруги по команде?

Большие надежды связны со Светланой Мироновой. Она взрослеет и должна совершенствоваться — в стрельбе, прежде всего. Из лыжниц она, возможно, лучшая в российской команде. В прошлом сезоне Миронова уже подбиралась к «цветам», и в этом году ждем от нее качественного скачка.

У многих вызывает вопросы присутствие в команде Ларисы Куклиной, но на первых этапах много эстафет, и человек с качественной стрельбой действительно нужен. А вот чего ожидать от Кристины Резцовой, которая на радость своей знаменитой маме, наконец, попала в главную команду страны, и Тамары Ворониной — большой вопрос.

В позапрошлом сезоне Резцова поднималась на 7-е место в общем зачете Кубка IBU. Весной 2018-го она дебютировала и в Кубке мира, заняв в спринте в Тюмени 62-е место. А вот в прошлом биатлонистка приняла участие всего в двух этапах второго по значимости турнира.

И все же с Кристиной широкая аудитория, благодаря маме и сестре Дарье Виролайнен хотя бы заочно знакома. А вот Тамара Воронина — просто девушка-загадка, которая никогда особо не выделялась даже на российском уровне. А зимой выиграла две бронзы на Универсиаде-2019 в Красноярске. Биатлонистка из Свердловской области, которой сейчас 24 года, имеет минимальный опыт выступлений даже в Кубке IBU — три этапа в сезоне-2018/19 и еще два — годом ранее. В это межсезонье она готовилась отдельно от сборной. Но отбор в команду прошла честно. Очень интересно, что она покажет в дебютных гонках Кубка мира. Вообще же, вероятно, стоит готовиться к широкой ротации состава женской сборной по ходу сезона.

Кому Большой хрустальный глобус?

С женщинами все сложно не только в сборной России. Сейчас в мировом биатлоне сложилась такая ситуация, что непонятно, кого называть главными претендентками на победу в общем зачете? Ушли Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмейер. Осталась опытнейшая Кайса Мякяряйнен, но ей уже 36. Итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци в прошлом сезоне устроили увлекательную борьбу за Большой хрустальный глобус между собой, но смогут ли они повторить этот трюк снова, да еще и в год домашнего чемпионата мира?

А кто если не они? Норвежки во главе с Мартой Ольсбу Ройселанн? Немки под предводительством Дениз Херманн? Шведская героиня Ханна Эберг, к которой в главной сборной присоединяется младшая сестра? Или стартующий сезон подарит рождение новой звезды?

В мужской части Кубка мира главная интрига — каким вернется Мартен Фуркад? Семикратный победитель общего зачета в прошлом сезоне провалился и занял лишь 12-е место. Летом он много размышлял о своем будущем и решил устроить себе испытательный сезон, по итогам которого примет решение, оставаться еще на два года и готовиться к Играм в Пекине или уходить. Будет ли Мартен снова рвать всех на трассе и стрельбище? Поглядим. У него есть конкурент даже в собственной сборной — Кантен Фийон-Майе невероятно стабилен.

Йоханнес Бе в прошлом году был неудержим и считаться бы ему безоговорочным фаворитом и на этот раз, но рыжий норвежец всем разболтал о своих личных планах. В январе в его семье ожидается появление первенца, и младший Бе хочет провести время с супругой и пропустить три январских этапа. Какой шанс для остальных!

В целом же, круг претендентов на победы в гонках останется неизменным — норвежские братья Бе и их соотечественник Кристиансен, Логинов, Фуркад и Фийон-Майе с Дестье, немцы Пайффер, Долль и вернувшийся после болезни Шемп. Скучно не будет.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Российские биатлонисты начинают выступление в Кубке мира
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Что происходит с самым дорогим футболистом «Зенита»
Защитник «Ростова» попал в символическую сборную отбора ЧЕ-2020
«Барселона» показала раздевалку после 0:4 от «Ливерпуля» (видео)
«Зенит» проиграл шестой матч подряд в Евролиге, уступив «Реалу»
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь